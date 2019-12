OM, Villas-Boas : "Continuer notre série"

Le technicien portugais s'est félicité de la bonne forme actuelle de son équipe et espère confirmer face à Angers ce mardi soir.

Dauphin du PSG avec cinq points de retard sur le champion de en titre, l' a réalisé un très bon mois de novembre lui permettant de remonter au classement. Les Phocéens comptent désormais quatre points d'avance sur Angers, troisième, et quatre sur , quatrième. L'OM a une occasion en or de creuser l'écart avec son principal poursuivant ce mardi lors d'une confrontation directe révélatrice.

En conférence de presse, André Villas-Boas a affiché son souhait de voir la bonne dynamique de son équipe se prolonger : "Cette semaine est primordiale pour nous. Nous avons trois matchs en une semaine. Nous restons sur une série de quatre victoires consécutives. Il faut continuer de gagner. Angers et sont derrière nous au classement et il serait positif de creuser l’écart avec ces deux adversaires-là. Ce sont des concurrents qui sont également très réguliers en ce moment".

"Angers, un adversaire dangereux"

Le technicien de l'Olympique de Marseille se méfie d'Angers : "On pourra respirer un peu plus tranquillement et arriver en janvier dans une position encore meilleure. Angers est une équipe solide avec des principes de jeu assez défensif. C’est un adversaire dangereux qui joue court. On va bien se préparer pour essayer d’obtenir un bon résultat. Nous avons un jour de récupération en plus par rapport à Angers. Cela peut jouer".

Le Portugais est satisfait des prestations de Nemanja Radonjic : "Nemanja a enchaîné avec deux buts qui comptent ! Il se trouve dans un moment de confiance absolu. C’est important pour nous. Cela n’a pas été le cas cette saison. Je ne sais pas si cela peut changer la donne sur sa titularisation ou pas lors des prochains matchs. On verra lors de nos confrontations avec Metz et Nîmes. En tout cas, sa forme actuelle est une excellente nouvelle. Il faut en profiter".

Enfin, André Villas-Boas a fait un point sur l'état de son groupe : "Tout le monde est disponible, en dehors de Florian Thauvin bien évidemment. C’est bien de pouvoir compter sur l’intégralité de ses joueurs. Cela n’a pas toujours été le cas. Il va falloir prendre des décisions. Chaque coach a son propre style de management. Tous les joueurs veulent jouer. Moi, j’explique les raisons de mes choix. Aujourd’hui, j’ai plus de choix compte tenu des bonnes performances individuelles".