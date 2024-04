OM, un ex-ministre émet des doutes sur Longoria

Un ancien ministre a émis des doutes sur l’honnêteté de Pablo Longoria notamment sur le mercato de l’OM.

L’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers ces dernières semaines. Après s’être pourtant relancé sous Jean-Louis Gasset, le club phocéen vient d’enchainer une quatrième défaite consécutive dont trois en Ligue 1. Un revers de trop qui a déclenché une rafale de critiques sur l’OM. Cette fois-ci, c’est le président, Pablo Longoria qui en prend cher de la part de la part d’un ancien ministre.

David Douillet humilie les recrues de l’OM

L’OM avait choisi de se renforcer cet hiver après une première partie de saison mitigée. Le club phocéen a donc fait venir des joueurs comme Jean Onana, Ulisses Garcia, Quentin Merlin ou encore Faris Moumbagna. Mais malgré ce recrutement, le club phocéen a toujours du mal à avancer au classement en Ligue 1. Selon David Douillet, il s’agit d’ailleurs d’un mauvais casting de la direction marseillaise.

« Les joueurs de l'OM ne sont pas mauvais, mais le recrutement est un flop total. Et c'est ça qui est honteux à Marseille. L'OM, c'est quand même le deuxième budget de L1 avec 270 millions d'euros et se planter à ce niveau-là, avoir acheté des joueurs entre 20 et 25 millions d'euros pour des joueurs qui clairement ne les valent pas, on peut se poser des questions », lance l’ancien judoka français sur l’émission, Les Grandes Gueules du Sport, de RMC.

La grosse accusation de Douillet sur Longoria

Le recrutement de l’OM ne s’est pas fait sans Pablo Longoria. Ancien directeur sportif du club, le président marseillais a toujours eu son mot à dire dans le processus de recrutement des joueurs. Alors que cette responsabilité incombe désormais à Mehdi Benatia, David Douillet accuse Longoria de magouiller dans ces transferts.

« Moi, ça me chagrine, et ça me titille les oreilles, c'est bizarre ces gros transferts pour des joueurs aussi moyens. On a le droit de se poser des questions, car les résultats sont moyens pour un club comme Marseille. Des joueurs comme (Luis) Henrique, (Ulisses) Garcia ne sont pas à la hauteur de l'OM. Je suis étonné de la validation de ces transferts par Pablo Longoria. Il faut rappeler qu'il a été agent avant. Personne ne se pose la question sur les montants de ces transferts de joueurs aussi moyens ? », confie la légende du Judo.