OM, un club de Serie A confirme un intérêt pour Alexis Sanchez

Une écurie de Serie A a confirmé samedi avoir joué les trouble-fêtes pour l’OM dans le dossier Alexis Sanchez.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato particulièrement prometteur, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 la saison prochaine, le club olympien profite de ce mercato estival pour préparer ses armes. Et si l’OM a déjà bouclé des dossiers séduisants, le club ne compte pas encore s’arrêter et cible d’autres joueurs sur le marché des transferts dont Alexis Sanchez. Par contre, c’est un dossier compliqué notamment avec l’implication d’un club de Serie A.

L’OM a songé à Alexis Sanchez cet été

Moins de deux semaines avant la reprise du championnat, l’OM continue d’affûter ses armes. Après les arrivées de Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et celles imminentes de Valentin Carboni et de Derek Cornélius, le club attend encore d’autres recrues. L’un des chantiers les plus importants de Marseille est la recherche d’un nouvel attaquant vedette.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Une place et un statut laissés libre par Pierre-Emerick Aubameyang, qui a rejoint Al-Qadsiah en Arabie Saoudite. A cet effet, l’OM a pensé à faire revenir un certain Alexis Sanchez, un an après son départ de la cité phocéenne. Mais l’ancien joueur d’Arsenal et du Barça n’était pas seulement sur les tablettes du club provençal.

L’Udinese a bien tenté le coup Sanchez

Laissé libre par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Alexis Sanchez était retourné à l’Inter Milan. De nouveau sur le marché des transferts lors de cette fenêtre de transferts, le Chilien était encore sur les tablettes de l’OM. Mais ses exigences salariales et les désaccords sur son retour à l’interne ont éloigné le club phocéen de sa piste. Mais il n’y avait pas que cela. Alexis Sanchez était aussi ciblé par l’Udinese. Ancien attaquant du club italien (2006-2011), le Chilien garde encore une belle cote auprès des supporters qui aimeraient le revoir à nouveau sous les couleurs de l’Udinese.

Getty Images

Nouveau directeur de l’écurie de Serie A, Gianluca Nani a confirmé samedi un intérêt pour l’ex-joueur de Manchester United. « Je réponds à cette question depuis longtemps et il me semble également juste de ne pas créer de fausses attentes. Il a laissé son cœur à Udine. Il a toujours très bien réussi. Jusqu'à présent, il n'y a en effet pas eu d'opportunité. Je n'exclus pas qu'il y en ait une à l'avenir. Je ne veux pas créer d'attentes qui ne se réaliseront jamais », a-t-il confirmé au micro de Sky Sports.