OM, les exigences folles d'Alexis Sanchez

Alexis Sanchez a posé ses conditions en vue d’un éventuel retour à l’ OM.

Le mercato de l’Olympique de Marseille cet été fait rêver. Après avoir réussi à signer Roberto De Zerbi au poste d’entraineur, le club provençal est désormais concentré sur les postes à pourvoir au sein de son effectif. Plusieurs joueurs sont déjà arrivés dans ce sens et ça ne devrait pas s’arrêter là. Parmi les renforts attendus à l’OM, se trouve un visage bien connu par les supporters marseillais en l’occurrence, Alexis Sanchez. Le Chilien a même déjà posé ses conditions pour retourner dans la cité phocéenne et elles sont énormes.

Alexis Sanchez de retour à l’OM cet été ?

L’OM a des ambitions élevées pour la saison prochaine. Le club phocéen compte jouer les premiers rôles en championnat et cela se remarque déjà à travers son mercato. Si le club a libéré plusieurs joueurs cet été (Gueye, Vitinha, Ndiaye, Aubameyang, Clauss ?), il a déjà pallié les départs à plusieurs postes.

C’est dans ce sens que Lilian Brassier, Ismael Koné ou encore Mason Greenwood ont été respectivement recrutés en défense, au milieu de terrain et en attaque. Marseille ne veut toutefois pas s’arrêter en si bon chemin et a déjà bouclé l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg. En plus, l’OM étudie toujours la piste Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez réclame un salaire mirobolant à l’OM

Avec les départs d’Illiman Ndiaye, Pierre Emerick Aubameyang et prochainement, Ismaila Sarr, l’OM a des places en attaque. L’une d’elles a déjà été offerte à Mason Greenwood mais ça ne suffit pas. Si Eddie Nketiah est sensible à une arrivée dans la cité phocéenne, l’Olympique de Marseille a toujours un œil sur Alexis Sanchez. Auteur d’un passage réussi sur la Canebière il y a deux saisons avant son retour (manqué) à l’Inter Milan, le Chilien est sur la shortlist de l’OM.

L’ancien joueur du Barça et d’Arsenal n’est pas contre cette hypothèse mais la presse italienne révèle qu’il aurait de grosses exigences. En effet, à en croire la Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez aurait demandé un salaire estimé à environ 3,5 millions d’euros par an. Une condition qui ne devrait pas rendre enthousiaste l’OM qui vient de se libérer de Pierre-Emerick Aubameyang, son plus gros salaire.