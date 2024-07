Alexis Sanchez de retour à l'OM, c'est validé !

L'attaquant chilien est encore à quelques détails près pour officialiser son retour dans la cité phocéenne après une saison à l'Inter Milan.

Alexis Sanchez cherche à rester en Europe à l'âge de 35 ans, et a encore beaucoup de temps pour prouver qu'il est capable d'apporter une contribution à n'importe quelle équipe pour laquelle il joue. Et l'équipe la plus proche de l'avenir de Maravilla a déjà obtenu le rôle principal du Chilien pour la saison 2022-23 : l'Olympique de Marseille.

Le natif de Tocopilla est en vacances après avoir disputé la Copa America USA 2024 avec la sélection chilienne, ainsi que libéré par l'Inter Milan, mais en parallèle, avec son agent, ils cherchent à prendre la meilleure décision.

Selon les informations fournies par le journaliste Uriel Iugt, "il manque encore des détails, mais il y a de l'optimisme sur le fait que cela sera résolu dans les prochains jours" le retour de Sanchez à l'Olympique de Marseille.

Le journaliste a également ajouté que "si un accord est trouvé, il signerait un contrat jusqu'en juin 2025". Le retour d'Alexis dans l'équipe qui a battu le record du club avec 18 buts en 44 matchs joués se rapproche de plus en plus.