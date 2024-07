OM, le retour d’Alexis Sanchez divise le vestiaire

Alexis Sanchez ne serait pas le bienvenu à l’Olympique de Marseille. Le vestiaire est fortement divisé quant au retour du Chilien.

Alexis Sanchez ferait-il son retour à l’Olympique de Marseille cet été ? C’est une interrogation à laquelle une réponse est loin d’être dégagée, même si le nom du joueur est fortement associé à la formation phocéenne depuis quelques jours.

Sanchez se rapproche de l’OM

L’Olympique de Marseille veut regagner la confiance de ses supporters en championnat la saison prochaine. Pour ce faire, le club phocéen ne lésine pas sur les moyens. Des cadres tels que Vitinha, Ndiaye ou encore Aubameyang ont quitté le Vélodrome cet été. D’autres, notamment Jonathan Clauss et Azzedine Ounahi devraient également partir avant la fin du mercato estival. Si Lilian Brassier, Ismaël Koné et Mason Greenwood ont signé à l’OM, d’autres recrues sont attendues.

Alors, pour combler le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM a misé sur un retour d’Alexis Sanchez, qui est libéré par l’Inter Milan. Les contacts ont été établis entre les dirigeants marseillais et l’ancien du FC Barcelone pour un accord d’une saison. Mais le dossier n’a pas encore connu une issue favorable depuis.

Sanchez divise le vestiaire de l’OM

Récemment, l’Udinese a montré son intérêt pour l’ancien avant-centre de Manchester United. Mais les négociations n’ont pas connu une issue puisque le Chilien attend la suite des discussions avec Marseille. Mais comme le cas Mason Greenwood, qui a divisé supporters, associations et autorités de Marseille, Alexis Sanchez, lui, divise le vestiaire marseillais.

Selon les informations rapportées par La Provence, le vestiaire de l’OM est divisé au sujet de l’arrivée de l’ancien joueur de l’Inter Milan. D’abord, l’âge du joueur (35 ans) pose problème malgré son expérience, l’OM voulant former une équipe jeune avec les arrivées de Lilian Brassier (24 ans), Ismaël Koné (22 ans) et Mason Greenwood (22 ans).

Ensuite, on évoque l’exigence salariale du joueur, qui veut percevoir 500 000 euros par mois selon certaines sources. En plus de tout ceci le statut de joueur extra-communautaire d’Alexis Sanchez joue en sa défaveur. Si Sanchez arrive, l’OM devrait oublier le Sud-coréen Hwang Hee-Chan (Wolves), et Eddie Nketiah (Arsenal) tous les deux dans le viseur des Phocéens.