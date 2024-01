OM : Un club de Premier League veut sauver ce flop

Un club de Premier League anglaise déroule le tapis rouge à ce flop de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille a besoin d’argent pour faire venir ses cibles lors de ce mercato hivernal. Pour ce faire, le club va devoir vendre certains joueurs de l’effectif pour en recruter d’autres. En effet, un club de la Premier League anglaise offre ses services à la formation olympienne pour l’aider à recruter un de ses flops de la première partie de la saison.

L’OM en quête de renforts offensifs

Sixième de Ligue 1 après la première partie de la saison sportive en cours, et barragiste en Ligue Europa pour les 16es de finale de ladite compétition contre le Shakhtar Donetsk, l’Olympique de Marseille se veut plus performant lors de la seconde partie de la campagne. Même si le président Pablo Longoria évoque des problèmes pécuniaires, le club phocéen va recruter.

Insatisfait du rendement de son effectif offensif pour cette première partie de la saison, l’OM a ciblé quelques joueurs. En plus de Denis Bouanga, les dirigeants marseillais sont également à la loupe avec l’OL pour faire signer Mohamed Amine Amoura cet hiver.

Sheffield United veut faire revenir Iliman Ndiaye

Après avoir réussi à faire monter Sheffield United en Premier League à l’issue de la saison écoulée, Iliman Ndiaye n’a pas attendu pour gouter à l’élite avec le club anglais. En effet, l’attaquant sénégalais a rejoint l’Olympique de Marseille à l’été 2023 pour un contrat, qui court jusqu’en 2028. Mais le joueur de 23 ans pourrait repartir plus tôt que prévu dans son club de provenance. Il n’a pas encore convaincu à Marseille jusque-là.

Dans une interview accordée à la chaîne Youtube Blades Ramble, le patron de Sheffield United, le Prince Abdullah bin Mosaad bin Abdulaziz al Saud, a publiquement ouvert la porte à un retour de Ndiaye. « Vous savez, je ne peux pas parler de joueurs qui jouent ailleurs. Mais, croyez-moi, on pense à tous les scénarios. On discute de tout. Je ne peux pas vous dire qu’il va revenir ou non. Mais je peux vous dire : "utilisez votre imagination" », a-t-il lancé.

Rappelons qu’en 23 matchs toutes compétitions confondues avec l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison, Iliman Ndiaye n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise. Sur l’ensemble, il a délivré deux passes décisives.