Mercato : L'OM et l'OL à la lutte pour une pépite algérienne

L’OM et l’OL luttent pour s’attacher les services d’une pépite algérienne lors du mercato hivernal.

Le mercato hivernal a démarré officiellement en France ce 1er janvier 2024. A l’occasion, plusieurs clubs se démènent pour signer les joueurs pouvant renforcer leurs effectifs pour les six prochains mois au moins. C’est ainsi que l’Olympique de Marseille et son rival, lyonnais, ont identifié un jeune joueur algérien dans leurs short-lists.

L’OM et l’OM dans l’urgence

L’OM et l’OL ont besoin urgemment de se renforcer cet hiver. Même si Marseille a annoncé ne pas avoir les moyens pour réaliser de gros coups sur le marché cet hiver, le départ de plusieurs joueurs importants à la CAN (13 janvier au 11 février, ndlr) oblige le club phocéen à se renforcer. En plus, l’OM doit se renforcer à certains postes clés notamment en attaque si le club compte jouer l’Europe en deuxième partie de saison.

A l’OL, le besoin de recruter est un peu plus urgent. Avec le calvaire vécu en première partie de saison, l’Olympique Lyonnais doit se renforcer dans tous les secteurs pour continuer sa remontée au classement lors de la deuxième partie de saison. Dans le désir de se renforcer, les deux clubs olympiens se retrouvent sur un même dossier.

Un Olympico pour Mohamed Amine Amoura

La rivalité entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais dépasse les surfaces du rectangle vert. Les deux clubs olympiens ont jeté leur dévolu sur une pépite algérienne. Selon Foot Mercato, l’OM et l’OL seraient à la lutte pour s’attacher les services de Mohamed Amine Amoura. Deuxième meilleur buteur de la Jupiler Pro League (13 buts), l’attaquant de l’Union Saint-Gilloise plairait aux deux clubs olympiens.

Toutefois, ni l’OM, ni l’OL ne pourra bénéficier des services d’Amoura pendant le mois de janvier puisque l’attaquant de 23 ans sera également avec l’Algérie à la CAN. Il faut souligner que l’international algérien se trouve aussi sur les tablettes d’autres clubs européens comme Wolverhampton en Premier League et l’AC Milan en Serie A.