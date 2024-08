OM, un chouchou de De Zerbi en route vers la Serie A

Un joueur apprécié par Roberto De Zerbi à l’OM se dirige vers un départ en Serie A.

A une semaine de la reprise du championnat, l’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Cela après avoir pourtant déjà bouclé de nombreux dossiers lors de ce mercato estival. En parallèle le club phocéen est toujours déterminé à faire le ménage au sein de son effectif, cet été. Et si cela ne concernait que des indésirables depuis, c’est un chouchou de Roberto De Zerbi qui se dirige vers un départ cette fois-ci. Ce dernier pourrait rallier la Serie A dans les prochains jours.

Le mercato impressionnant de l’OM

Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Jeffrey de Lange et Valentin Carboni ont tous rejoint la cité phocéenne, cet été. Et ce n’est pas encore fini puisque l’OM est sur le point de boucler l’arrivée de Geronimo Rulli et est toujours sur les pistes Youssoufa Moukoko, Eddie Nketiah, Elye Wahi ou encore Kiliann Sildillia.

Cependant, plusieurs joueurs ont aussi fait le chemin inverse à l’instar de Pape Gueye, Illiman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr, Jonathan Clauss, Konrad de la Fuente, Jordan Amavi ou encore Vitinha. Le dernier cité, qui évolue désormais en Serie A, pourrait être rejoint prochainement par un homme de confiance de Roberto De Zerbi.

Amine Harit au Genoa cet été ? Casse-tête à venir pour Roberto De Zerbi

L’OM n’a pas fini de faire le ménage. Au sein du club, des joueurs comme Chancel Mbemba, en froid avec la direction, Samuel Gigot, Pau Lopez ou encore Jordan Veretout sont tous invités à faire leurs valises. Mais alors que ces derniers ne bougent toujours pas, Roberto De Zerbi pourrait perdre un joueur de confiance. Alors qu’il l’a utilisé pendant tous les matchs de présaison, Amine Harit pourrait aussi aller voir ailleurs et précisément en Serie A.

En effet, Sky Sports Italia révèle ce dimanche que l’international marocain serait dans le viseur du Genoa, qui a déjà enrôlé Vitinha. Selon le média, le club de Serie A serait déjà passé à l’attaque pour Amine Harit et négocierait un prêt avec une option d’achat obligatoire, en fonction de certaines conditions, avec l’Olympique de Marseille.

L’affaire pourrait être conclue très prochainement après le départ de Gudmundsson à qui l’ancien milieu de terrain de Nantes devrait succéder. Un départ qui pourrait redistribuer les cartes dans l’entrejeu marseillais d’autant plus le Genoa s’intéresserait aussi à Azzedine Ounahi d’après Gianluca Di Marzio et Sacha Tavolieri.