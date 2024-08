Mercato, la réponse énigmatique de Kiliann Sildillia à l'OM

Ciblé par l’OM cet été, Kiliann Sildillia a effectué une sortie sur son avenir, samedi.

L’Olympique de Marseille réalise certainement le meilleur mercato en France cet été. Alors que le mercato ne prendra fin que le 30 août, le club phocéen a déjà bouclé pas moins de six dossiers sur le marché des transferts. Mais cela ne semble pas suffire à l’OM qui est encore sur les traces de plusieurs cibles dont Kiliann Sildillia. Un intérêt auquel l’international espoirs a répondu, ce samedi.

L’OM fonce sur Kiliann Sildillia

L’OM continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Cet été, le club a déjà enregistré les arrivées des joueurs comme Lilian Brassier, Ismael Koné, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius ou encore Valentin Carboni. Des arrivées qui viennent compenser les nombreux départs de la cité phocéenne cet été alors que la signature de Geronimo Rulli est imminente.

L’Olympique de Marseille a en effet, laissé filer plusieurs éléments à l’image de Pape Gueye, Illiman Ndiaye, Pierre-Emerick Aubameyang, Ismaila Sarr, Konrad De la Fuente et surtout Jonathan Clauss. C’est d’ailleurs pour remplacer ce dernier que l’OM a activé la piste Kiliann Sildillia.

Kiliann Sildillia botte en touche pour l’OM

Convoqué en Equipe de France espoirs pour les JO 2024, Kiliann Sildillia a eu le temps de prouver pourquoi l’Olympique de Marseille s’intéresse à sa personne. Le club phocéen est même déjà passé à l’attaque avec une offre soumise à Fribourg pour le latéral droit de 22 ans. Mais alors qu’on apprenait il y a quelques jours qu’il était sensible à l’intérêt, Kiliann Sildillia a jeté un coup de froid dans le dossier dans une interview accordée à Kicker, ce samedi.

« J’étais jusqu’à présent focalisé sur les Jeux olympiques et sur notre objectif de remporter l’or. Tout le reste n’était pas dans ma tête. Partir en vacances ? Peut-être deux ou trois jours. J’ai d’abord besoin d’un peu de calme pour décompresser. Et j’ai toujours un contrat avec Fribourg. Maintenant, je me dirige vers là-bas », a-t-il confié.