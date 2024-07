OM, un ancien coach de Ligue 1 s'en prend à Longoria pour Greenwood

Un ex-entraineur de Ligue 1 a fustigé le choix de Pablo Longoria de recruter Mason Greenwood à l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato très séduisant, cet été. Très actif sur le marché des transferts, le club provençal a déjà plusieurs bons coups à son actif. L’OM a notamment recruté des joueurs comme Lilian Brasser, Ismael Koné ou encore Mason Greenwood. Mais l’arrivée de ce dernier n’est pas bien vue par une partie des supporters marseillais et même un ancien coach de Ligue 1 qui s’en est pris contre Pablo Longoria, ce dimanche.

Pascal Dupraz fracasse Mason Greenwood

C’est l’un des transferts polémiques de la saison. L’OM a recruté Mason Greenwood malgré les critiques de certains supporters à l’image du maire de Marseille. L’ailier anglais avait, en effet, accusé des faits de violence conjugale par sa compagne par le passé. Blanchi depuis dans cette affaire, l’ancien joueur de Manchester United a relancé sa carrière du côté de Getafe où il a tapé dans l’œil de Pablo Longoria et de l’OM.

Mais pour Pascal Dupraz, le club phocéen n’aurait pas dû insister pour faire signer Mason Greenwood. « Ils auraient dû quitter la table sur le champ […] Pour moi, un mec qui tape une nana, qui fait des violences sur une femme, il doit être condamné ! On est tous unanimes sur ça ! », a lâché l’ancien coach de Toulouse dans l’émission, les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

Dupraz s’emporte contre Pablo Longoria

Malgré les bruits autour de son arrivée, Mason Greenwood jouera bel et bien sous les couleurs de l’OM la saison prochaine. Dans la foulée de sa signature, le président marseillais, Pablo Longoria, a pris la parole pour éteindre la polémique et justifier le transfert du joueur à Marseille. De son côté, Greenwood a déclaré vouloir se concentrer exclusivement sur l’aspect footballistique. Pascal Dupraz comprend justement l’arrivée de l’international anglais d’un point de vue sportif même s’il pense toujours que c’était un transfert à éviter.

« Je me place maintenant par rapport à l’Olympique de Marseille. C’est un grand club français, une société commerciale, le seul qui puisse concurrencer le PSG. Si j’avais été à la place de Pablo Longoria, et je ne le serais jamais, je ne l’aurais pas pris ! On oublie une chose, ils le paient 31M d’euros, le joueur va avoir une pression énorme à l’OM avec les supporters de l’OM. Tu suis donc bien mon raisonnement. Maintenant, Longoria, il a pris le risque de le faire, car un joueur de talent. Footballistiquement, c’est un bon coup, mais je ne l’aurais pas fait car je trouve ça choquant », a cinglé le technicien français.