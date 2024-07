OM, le message cash de Mason Greenwood aux supporters

Mason Greenwood a envoyé un nouveau message à l’endroit des supporters de l’OM lors de sa présentation, vendredi.

L’Olympique de Marseille a le vent en poupe dans cette fenêtre de transferts. Le club provençal a déjà enregistré trois recrues cet été dont Ismael Koné, Lillian Brassier ou encore Mason Greenwood. En attendant d’autres éventuels renforts, le dernier cité a donné sa première conférence de presse, ce vendredi, à l’instar de l’ancien défenseur de Brest. Face aux médias, l’international anglais en a profité pour s’adresser à nouveaux, aux supporters de l’OM, sur les questions relatives à son passé.

Mason Greenwood veut se « concentrer » sur le football

Après plusieurs semaines de négociations et de débats, Mason Greenwood est enfin un joueur de l’OM. Son arrivée divise pourtant les supporters marseillais dont plusieurs y compris le maire de Marseille, lui reprochent ses antécédents judiciaires. L’international anglais avait été accusé, par le passé, des faits de violences conjugales sur sa compagne.

Blanchi depuis, l’ancien ailier de Manchester United s’est relancé du côté de Getafe et a tapé dans l’œil de plusieurs clubs dont l’OM qui a finalement raflé la mise dans ce dossier. S’il s’est déjà expliqué avec les supporters après son arrivée, Mason Greenwood a encore fait savoir ce vendredi qu’il souhaitait laisser tout ça derrière lui et se concentrer exclusivement sur l’aspect footballistique.

« Je comprends les questions, je ne veux pas trop en parler ni de rentrer dans les débats et les polémiques. J’en ai déjà parlé jeudi avec les supporteurs et j’en ai parlé la saison passée. J’ai envie d'aller de l'avant, j’ai envie de faire partie de l’Olympique de Marseille. Je veux que moi, ma compagne et ma petite fille soyons heureux à Marseille. Mon intention c’est vraiment de me concentrer sur la partie footballistique », déclare l’international anglais.

Mason Greenwood explique le choix de l’OM

Les polémiques sur son arrivée à Marseille auraient pu amener Mason Greenwood à rejoindre une autre écurie. L’ex-joueur de Getafe était notamment sur les tablettes des clubs de Serie A dont la Lazio et Naples. Mais l’ailier de 22 ans, séduit par la ferveur du Vélodrome et par l’arrivée de Roberto De Zerbi, a toujours voulu l’OM.

« Quand j'ai su que l'OM s'intéressait à moi, je n'étais concentré que là-dessus. Le stade est incroyable comme les supporteurs, je pense que c'est une des plus belles ambiances d'Europe. C'est connu même en Angleterre. Il y a aussi l'arrivée du coach De Zerbi qui est un atout pour le club et je suis impatient de jouer sous ses ordres », révèle Greenwood.