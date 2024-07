OM : Les folles révélations de Longoria sur Brassier et Greenwood

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a fait de grandes révélations sur les arrivées de Lilian Brassier et Mason Greenwood, vendredi.

C’est un nouveau grand jour pour l’Olympique de Marseille. Quelques jours après Roberto De Zerbi, le club phocéen a présenté deux de ses trois recrues, en l’occurrence Lilian Brassier et Mason Greenwood, suivi d’une conférence de presse. Présent également face aux médias, Pablo Longoria a révélé les dessous de la signature des deux joueurs à l’OM.

Lilian Brassier et Brest ont facilité sa signature à l’OM

Equipe surprise de la saison dernière, le Stade Brestois a mis plusieurs joueurs sous les feux des projecteurs. C’est le cas de Lilian Brassier qui a réalisé une très bonne campagne avec le club breton, qualifié en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire. Mais le défenseur français s’est privé des matchs européens avec Brest ou un autre club et a rejoint l’OM alors qu’il avait de meilleures propositions.

« Merci à ta famille d'avoir joué un rôle dans cette arrivée. Tu as montré l'ambition de venir chez nous alors que tu avais des offres plus élevées provenant de clubs jouant la Ligue des champions. Merci à Brest d'avoir aidé pour la formule du transfert », a révélé le président marseillais, Pablo Longoria.

Longoria révèle pourquoi il a misé sur Mason Greenwood malgré la colère des supporters

Par ailleurs, Lillian Brassier était une priorité pour l’Olympique de Marseille tout comme Mason Greenwood. Malgré les polémiques liées à son arrivée dans la cité phocéenne, l’OM n’a jamais abandonné le dossier. Cependant, l’international anglais doit aussi sa signature à Marseille à l’implication personnelle de Pablo Longoria, qui a été convaincu par sa discipline et son exemplarité lors de son prêt à Getafe, en Espagne.

« C'est le passé, une situation complexe et ancienne. Mason (Greenwood) s'est exprimé là-dessus. Moi j'ai échangé avec toutes les parties autour du dossier, j'ai une implication personnelle dans ce dossier. Le club a une approche très professionnelle et minutieuse. Je suis espagnol et je sais qu'il a été exemplaire à Getafe et dans la ville de Madrid. C'est le moment de parler de l'avenir, on parle de l'avenir. En tant que président j'accompagnerai Mason pour l'aider à atteindre les objectifs du club. Je l'aiderai en tant que joueur et en tant qu'homme. Il a toutes les valeurs que l'on veut développer dans le club comme tous ses coéquipiers qui sont là et ceux qui vont arriver », a lâché le président de l’OM.