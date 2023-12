OM, Samuel Gigot cash sur Gattuso

Le défenseur de l’OM, Samuel Gigot, s’est exprimé sur son entraineur, Gennaro Gattuso, mardi.

L’OM défie Montpellier mercredi pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. En prélude à ce choc, Samuel Gigot s’est présenté en conférence de presse mardi pour répondre aux questions de la presse. Le défenseur français a profité de l’occasion pour évoquer sa relation avec son entraineur, Gattuso.

Getty

Samuel Gigot est heureux de travailler avec Gattuso

Après un début de saison mitigé, l’Olympique de Marseille s’est enfin relevé. Un renouveau en partie grâce à Gennaro Gattuso qui a trouvé un système qui permet à ses joueurs de s’affirmer. L’un des joueurs qui se plaisent dans ce système a pour nom, Samuel Gigot. Le défenseur français éprouve du plaisir à travailler aux côtés du technicien italien. « On connaît la carrière formidable de joueur qu’il a eu. C'est un véritable plaisir et un honneur d'être coaché par un entraîneur comme ça, on est vraiment content de l'avoir avec nous », a déclaré Samuel Gigot face aux médias.

L'article continue ci-dessous

Gennaro Gattuso adoube Gigot

L’appréciation entre Samuel Gigot et Gennaro Gattuso est réciproque. Après la blessure de Valentin Rongier, le technicien italien a confié le brassard de capitaine à Gigot. Présent également en conférence de presse mardi, le coach de l’OM, sous le charme du Français, explique ce qui a motivé son choix.

Getty Images

« Quand je suis arrivé il y avait cinq capitaines, Valentin avait le brassard. Pau étant le plus ancien il l'a aussi porté mais je n'aime pas que les gardiens portent le brassard Gigot est capitaine pour sa personnalité, son charisme sur le terrain. Ce rôle lui va bien, les autres sont des joueurs qui font beaucoup de bien à Marseille et ils sont très respectueux mais en ce moment Gigot me plait plus par son esprit de guerrier et je lui ai parlé de la continuité. Les joueurs savent l'importance de la continuité car on ne peut pas se permettre de baisser en concentration. On sait que c'est un domaine qu'on doit améliorer si on veut jouer les premières places du classement », a confié Gattuso.