OM : Gattuso prévient ses joueurs pour les vacances

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille lance un avertissement fort à ses joueurs à propos des vacances de Noël.

Deuxième du groupe B de Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a été fixé sur son adversaire depuis l’après-midi du lundi 18 décembre. Après le tirage au sort effectué à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA, les Phocéens ont été tirés au sort avec les Ukrainiens de Shakhtar Donetsk. L’entraîneur italien prévient les siens.

Gattuso met en garde ses joueurs

Ce mercredi, l’Olympique de Marseille est en déplacement au Stade de la Mosson pour défier Montpellier HSC dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. En conférence de presse avant ce choc, l’entraîneur du club du Sud de la France avertit ses joueurs, qui partiront en vacances de fêtes de fin d’année. Il demande à ces derniers de ne pas oublier les matchs décisifs d’après-fêtes.

« Le Shakhtar Donetsk? On va avoir du temps pour répondre à cette question. Je peux vous répondre sur le match de demain contre Montpellier, une équipe forte sur les transitions, qui fait peur sur les contre-attaques. A nous de faire attention. Je dis aux joueurs de ne pas penser aux vacances, de ne pas penser à papa, maman, papi, mamie, car si on fait ça, on va encaisser beaucoup de buts. Dans les premières années de ma carrière, c'était désastreux pour moi à partir du 15 décembre. Ma femme m'en parlait beaucoup. Je dépensais beaucoup d'énergie à penser aux cadeaux de Noël, à la famille, tout ça », a prévenu Gennaro Gattuso.

Gattuso sous le charme de Gigot

Interrogé sur le capitanat, l’ancien coach de Naples et de Milan explique comment il a pu attribuer ce rôle et cette responsabilité à Samuel Gigot.

« Quand je suis arrivé, il y avait cinq capitaines. Après, c'était Rongier. Pau Lopez a porté le brassard quelques matchs car c'est le plus ancien au club, mais je n'aime pas que le capitaine soit le gardien. Gigot, je l'apprécie beaucoup pour son esprit, son professionnalisme, son charisme. Je suis très content de ce capitaine. Il parle beaucoup sur le terrain, il a une voix qui porte. Nos cinq capitaines sont des gars très sympas, très bien éduqués. En ce moment, j'apprécie Gigot pour sa mentalité de guerrier », a expliqué Gattuso.

Le mercato

En difficultés en championnat, l’OM a pu reprendre confiance ces dernières semaines. Mais il va falloir renforcer l’équipe lors du prochain mercato hivernal. A ce propos, le technicien italien estime qu’il n’est pas le mieux placé pour répondre à cette question.

« Je ne suis pas là pour parler du mercato. Pablo Longoria va s'exprimer là-dessus jeudi. Si des joueurs arrivent c'est, important qu'ils aient la capacité d'aider l'effectif. Ils connaissent mes demandes », répond Gattuso.