OM - PSG, l'énorme coup de pression de Leonardo Balerdi à l'arbitrage

Le défenseur de l’OM, Leonardo Balerdi, a envoyé vendredi, un message fort aux arbitres du Classique contre le PSG, dimanche.

L’Olympique de Marseille affronte le Paris Saint-Germain, dimanche, à l’occasion de la neuvième journée de Ligue 1. En marge de cette rencontre, Leonardo Balerdi était présent en conférence de presse, ce vendredi. Face aux médias, l’international argentin a saisi l’occasion pour mettre une grande pression aux arbitres du Classique.

Les exigences de Leonardo Balerdi pour l’arbitrage de OM – PSG

C’est le match tant attendu de ce début de saison. Alors que l’OM (3e, 17 pts) est redevenu un candidat sérieux au titre, le choc contre le PSG (1er, 20 pts) sera très scruté lors de la campagne actuelle. Cependant, il y a une grosse crainte sur le Classique surtout du côté de Marseille. S’estimant avoir été lésé par l’arbitrage à plusieurs reprises cette saison, le club phocéen appréhende beaucoup la prestation des arbitres, dimanche. L’on se souvient encore des expulsions controversées de Derek Cornelius et de Leonardo Balerdi suivies d’une sanction de la commission de discipline de la LFP envers Mehdi Benatia pour avoir taclé l’arbitrage. A deux jours du premier Classique, Leonardo Balerdi est monté au créneau pour exiger une prestation irréprochable de François Letexier et ses assistants, dimanche.

« Comme tu as dit, ce match se joue sur les petits détails. J'espère que l'arbitrage sera parfait pour les deux équipes pour qu'on puisse jouer le meilleur football. En tant que capitaine, je dois le dire, les joueurs avec expérience doivent parler. Il faut faire attention avec les cartons jaunes. J'ai une petite expérience, j'avais trop envie de jouer contre Lyon et le premier jaune c'était un peu pour ça. Le deuxième jaune, on en a déjà parlé, ce n'était pas clair. Mais moi et tous les joueurs avec expérience devons montrer l'exemple », a lâché le capitaine de l’Olympique de Marseille.