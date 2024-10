Notre expert en pronostics football révèle ses prévisions pour Marseille vs PSG avant ce choc de Ligue 1 dimanche à 20h45.

Pronostic Marseille vs PSG : Paris, Contexte et Compositions

Meilleurs Paris pour Marseille vs PSG

Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent - Oui avec des cotes de @ 1.72 sur Unibet et @1.60 sur Vbet, soit une chance de 58 % et 62 % qu'au moins trois buts soient marqués et que les deux équipes trouvent le chemin des filets.

Multi-buts : 3-4 à @ 2.25 sur Unibet et @ 2.23 sur Vbet, indiquant une probabilité de 44 % et 45 % que trois ou quatre buts soient marqués dans le match.

Olympique de Marseille ou Match Nul avec des cotes de @ 1.83 sur Unibet et 1.83 sur Vbet, représentant une probabilité de 55 % que les hôtes ne perdent pas dimanche.

On s'attend à ce que Marseille batte le PSG sur un score de 3-1.

Notre Analyse : Forme des Deux Équipes

Le Classique promet d'être une rencontre âprement disputée, les deux équipes apportant des pedigree solides et de hautes ambitions dans ce duel. Cette affiche rendra nos pronostics Marseille vs PSG d'autant plus passionnants.

Les hôtes, Marseille, cherchent à combler l'écart avec les leaders de la Ligue 1, le PSG, qui détient actuellement une modeste avance de trois points en tête du classement.

Les statistiques sont encourageantes pour l'OM, qui n'a pas connu la défaite lors de 19 de ses 20 derniers matchs de championnat à domicile, y compris une série de six victoires consécutives.

Les Parisiens sont actuellement invaincus lors de leurs 21 derniers matchs à l'extérieur en championnat et n'ont perdu qu'un de leurs 37 derniers matchs de Ligue 1.

Malgré leur puissance, ils ont montré une vulnérabilité en défense, concédant un but lors de chacun de leurs six derniers matchs, y compris le match nul 1-1 de mardi contre le PSV.

Compositions Probables pour Marseille vs PSG

La composition probable de Marseille dans le "système de jeu" :

Rulli, Garcia, Cornelius, Balerdi, Lirola ; Rabiot, Hojbjerg, Rowe ; Harit, Greenwood, Wahi.

La composition probable du PSG dans le "système de jeu" :

Donnarumma, Mendes, Skriniar, Marquinhos, Hakimi, Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery, Barcola, Kolo-Muani, Dembele.

L'OM désespère de réécrire l'histoire

L'incapacité de Marseille à vaincre le PSG au Stade Vélodrome depuis 2011 plane sur cette rencontre comme une ombre. Pourtant, cette histoire pourrait servir de motivation, en incitant les joueurs à enfin surmonter leurs rivaux historiques.

Leur récente victoire éclatante 5-0 contre Montpellier témoigne de leur puissance offensive et de leur moral au beau fixe. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Les Phocéens ont adopté un style offensif, avec une moyenne de 2,6 buts par match, les classant au quatrième rang en Europe.

Malgré des critiques, Elye Wahi, une recrue estivale, a montré du potentiel avec ses performances récentes et sera soutenu par le duo en forme, Amine Harit et Mason Greenwood.

La robustesse de Pierre-Emile Højbjerg au milieu de terrain sera vitale, reliant la défense et l'attaque tout en fournissant à la fois protection et créativité.

Marseille vs PSG Pari 1 : Plus de 2,5 buts et les deux équipes marquent - Oui @ 1.72 avec Unibet et @1.60 sur Vbet

Le PSG s'est-il amélioré sans Mbappé ?

Le PSG, malgré une ligne offensive solide illustrée par ses 3,1 buts par match en Ligue 1 (la troisième meilleure en Europe), a rencontré des défis.

La longue absence de Presnel Kimpembe en défense peut être préoccupante, étant donné les récentes vulnérabilités défensives du PSG.

Marquinhos dirigera la ligne arrière aux côtés de Milan Skriniar, tandis qu'Achraf Hakimi, connu pour sa puissance offensive, vise à reproduire ses succès en Ligue des Champions.

Le retour de Vitinha ajoutera de l'énergie au milieu de terrain, et avec des attaquants comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé cherchant à se racheter après une performance tiède mardi, la bataille sur le front de l'attaque promet d'être captivante.

Marseille vs PSG Pari 2 : Multi-buts : 3-4 @ 2.25 avec Unibet et 2.23 sur Vbet

Des attaques en forme seront décisives

Les records de confrontations directes entre ces équipes penchent fortement en faveur des visiteurs, qui ont triomphé lors de cinq des six dernières rencontres.

La dernière victoire de Marseille contre le PSG remonte à septembre 2020, ce qui souligne la domination des champions de France en titre dans Le Classique.

Même sans Kylian Mbappé, le PSG reste une force domestique redoutable, même au milieu des critiques pour leur prétendue inexpérience juvénile.

Les hommes de Luis Enrique, avec leur vue fermement fixée sur le maintien de leur emprise sur la première division française, aborderont le choc de dimanche soir avec l'envie d'asseoir leur domination et de faire taire les critiques remettant en question leurs titres de champions.

Compte tenu des problèmes défensifs continus du PSG, des blessures de joueurs clés et de la fatigue en milieu de semaine, Marseille pourrait avoir une véritable opportunité dans ce qui s'annonce comme un match très ouvert.

Étant donné la qualité offensive sur le terrain, le potentiel d'un match avec beaucoup de buts est significatif, et la perspective d'un match nul émerge comme un résultat pragmatique.

Dans nos pronostics Marseille vs PSG, le match devrait être une rencontre excitante et riche en buts, avec Marseille ayant une véritable chance de défier la domination du PSG grâce à leur forme offensive et aux vulnérabilités défensives du PSG.