OM-PSG, Gonçalo Ramos s’explique après sa célébration polémique

Auteur du second but parisien au Vélodrome dimanche, Gonçalo Ramos a fait une célébration qui fait parler depuis.

Alors qu’il avait déjà inscrit un doublé lors du succès (4-0) au match aller au Parc des Princes, le 24 septembre dernier, Gonçalo Ramos a encore contribué à la victoire du Paris Saint-Germain (0-2) au Stade Orange Vélodrome, ce dimanche soir. Ce qui a fait beaucoup parler est la célébration de l’ancien avant-centre du SL Benfica.

Ramos explique sa célébration

Lors du Classique entre l’OM et le PSG ce dimanche soir au Vélodrome, Luis Enrique a fait un choix osé, mais qui a fini par payer. Le technicien espagnol a sorti un Kylian Mbappé discret après l’heure de jeu (65e) pour faire entrer Gonçalo Ramos. Ce dernier a réussi à faire le break pour le club francilien en fin de match (85e). S’il a célébré son but d’une manière provocatrice (peut-être) selon les compréhensions de certains, le Portugais estime que sa célébration ne visait personne. Après son but, rappelons que Ramos a pointé l'écusson du PSG du doigt juste devant les supporteurs avant de porter ses mains au niveau des oreilles en signe de provocation.

L'article continue ci-dessous

« Ma célébration ? Je pense que ça fait partie du jeu. Si les supporteurs aiment dire des choses aux joueurs, ils doivent alors accepter ma célébration ou d'autres célébrations. Je ne pense pas qu'elle était irrespectueuse. Cela fait partie du jeu », a déclaré l’attaquant portugais.

Ramos admet que Paris a connu des difficultés

Par ailleurs, Gonçalo Ramos a mis l’accent sur la production collective de son équipe, ce qui a fait gagner les Parisiens face à l’OM. Il reconnaît que Paris a connu des difficultés surtout avec l’expulsion de Lucas Beraldo (40e) par l’arbitre de la rencontre.

Getty Images

« Oui, nous avons eu des difficultés au début du match. On a ensuite dû s'adapter à dix et je pense que nous étions la meilleure équipe, même à dix. Est-ce qu'une équipe est née ce soir? Non, je ne pense pas. L'équipe est née en début de saison. Aujourd'hui, nous avons simplement montré notre puissance et à quel point nous sommes forts », a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par RMC Sport. Pour Ramos, « le résultat est plus important » que les choix du coach.