OM, Pierre Ménès impressionné par ces trois joueurs

Pierre Ménès est tombé sous le charme de trois joueurs de l’OM version Jean-Louis Gasset.

Avant la réception du FC Nantes, dimanche, en 25e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille a livré une copie très satisfaisante, jeudi, en Ligue Europa. Un match qui a convaincu Pierre Ménès, qui n’a pas manqué de dévoiler ces trois joueurs, qui l’ont impressionné depuis que Gasset a pris les rênes du club phocéen.

Les trois joueurs de l’OM qui séduisent Ménès

L’Olympique de Marseille a pris une option pour les quarts de finale en battant Villarreal (4-0), jeudi soir, en huitième de finale aller de Ligue Europa. Pour Pierre Ménès, trois joueurs se sont révélés avec l’arrivée de Jean-Louis Gasset. L’ex-consultant de Canal+ s’est confié après cette large victoire des Phocéens et a encensé ces trois marseillais qui l’ont convaincu depuis quelques semaines.

« Match de Marseille magnifique, super abouti, avec une domination exceptionnelle du milieu de terrain et des joueurs transfigurés de ce que l’on a pu connaitre sous Marcelino qui a fait un super retour. Aubameyang, Sarr, Ndiaye, même s’il a était un peu moins en vue, sont dans une forme étourdissante », a-t-il lancé, avant d’analyser un peu plus le match de jeudi soir.

« Le match s’est déroulé comme dans un rêve avec l’ouverture du score de Veretout, puis le but de Mosquera contre son camp, Mosquera qui provoque aussi le penalty derrière, et le 4e but d’Aubameyang d’une balle piquée. Tout ce que Aubameyang touche dans cette compétition, cela devient de l’or. 4-0, une qualification presque déjà assurée avant le retour. Franchement une 4e consécutive sous Gasset, car Villarreal restait sur 7 matchs sans défaite en Liga, c’est une performance plus que probante pour les Marseillais. Ils peuvent entrevoir les quarts, et tenter de se replacer en Ligue 1. C’est un beau come-back, ça fait plaisir et ça fait du bien… », a ajouté Pierre Ménès.

Le prochain match de l’OM est contre les Canaris du FC Nantes, ce dimanche. Une rencontre comptant pour la 25e journée de Ligue 1. Les trois joueurs susmentionnés sont encore très attendus pour donner une troisième victoire de rang à l’OM en championnat.