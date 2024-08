OM, Pierre Ménès dubitatif sur une recrue estivale

Marseille vs Reims

Une recrue estivale de l’Olympique de Marseille laisse planer du doute sur son profil malgré une première sortie satisfaisante.

Après sa belle victoire d’entrée contre le Stade Brestois (1-5) le weekend dernier, l’Olympique de Marseille reçoit le Stade de Reims, ce dimanche, dans le cadre de la deuxième journée de la nouvelle campagne du championnat de France. Mais une des neufs recrues phocéennes ne serait pas d’un grand apport pour le club marseillais, selon Pierre Ménès.

Geronimo Rulli déjà impressionnant avec l’OM

Alors que l’Olympique de Marseille et son nouvel entraîneur Roberto De Zerbi ne comptent pas sur Pau Lopez, ils ont libéré le portier espagnol, qui a fait son retour dans son club formateur, le Girona FC. La direction marseillaise a alors misé sur Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange à ce poste. Le premier a d’ailleurs comblé les attentes lors de la première journée à Brest en arrêtant un penalty de Romain Del Castillo (9e).

« C’est vrai qu’on gagnait 1-0 et que j’arrête ce penalty, après on a su marquer quand il le fallait, expliquait-il après la rencontre. Je suis très content, j’attendais vraiment ces débuts, un premier match, c’est toujours différent, je me suis senti bien, mes coéquipiers m’ont permis d’avoir cette tranquillité », avait déclaré le gardien argentin.

Pierre Ménès incrédule sur l’Argentin

Considéré comme le remplaçant idéal de Pau Lopez dans les cages de l’OM, Geronimo Rulli devrait être le titulaire indiscutable de la formation phocéenne. Mais selon Pierre Ménès, l’ancien gardien de but de l’Ajax Amsterdam n’aurait rien d’impressionnant que son prédécesseur, qui est reparti en Espagne.

« Il a fait un très bon match à Brest, c’est une évidence. Il faudra voir s’il aura de la constance. Je pense que c’est un gardien d’expérience, donc ça devrait être le cas. Je ne pense pas que ce soit une révolution par rapport à Pau Lopez », a laissé entendre l’ancien journaliste de Canal Football Club. Rulli devrait combler les attentes placées en lui par les supporters marseillais.