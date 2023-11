OM : Pascal Dupraz humilie Gattuso et son équipe

Pascal Dupraz n’a pas loupé Gennaro Gattuso après sa nouvelle sortie manquée en Ligue 1 contre le LOSC.

L’Olympique de Marseille était aux prises avec Lille dans le cadre du match de la onzième journée de Ligue 1 de France, samedi dernier. Pour ce match disputé devant leurs fans au Stade Orange Vélodrome, les Phocéens ont été contraints au partage des points avec les Lillois en concédant un match nul vierge.

L’OM ne s’en sort plus

Alors que l’Olympique de Marseille devait accueillir son homologue lyonnais en dixième journée du championnat de France l’autre semaine, cette rencontre n’a pas pu avoir lieu. Plusieurs incidents sont survenus ce soir-là avec le caillassage du bus de la délégation lyonnaise en partance pour le Stade Orange Vélodrome. Aussi, Fabio Grosso et son adjoint ont été blessés. Un autre bus de l’OL a été attaqué et plusieurs autres supporters ont été blessés ce même soir.

Getty

Après ces incidents qui ont reporté le match contre Lyon au 06 décembre, les Phocéens ont accueilli le LOSC, samedi dernier dans le cadre de la onzième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les hommes de Gennaro Gattuso n’ont pu faire qu’un match nul (0-0). Une rencontre à l’issue de laquelle les Phocéens pointent à la 9e place du championnat.

L'article continue ci-dessous

Pascal Dupraz allume Gattuso et l’OM

Après le départ de Marcelino de la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille, Gennaro Gattuso a été choisi comme le nouvel homme fort de la Commanderie. Mais les résultats ne sont pas aussi convaincants comme l’auraient souhaités les fans. Ancien coach de Toulouse, Pascal Dupraz a analysé les dernières sorties de l’OM. Présent sur le plateau des Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien entraîneur de l’AS Saint-Etienne a farouchement critiqué Gennaro Gattuso et son équipe.

« Quatre points en quatre matchs pour Gattuso, une seule victoire en quatre matchs de championnat, ce n’est pas ce que l’on espère pour l’Olympique de Marseille. Il faut qu’ils revoient leur ambition à la baisse », a déclaré le récent coach de Dijon.

« Après 10 matchs, ils ne comptent que 13 points et hier (contre le LOSC) la copie est trop terne. Ça me laisse penser que Marseille est intrinsèquement ou collectivement moins fort que beaucoup d’équipes, Nice, Monaco, Lille, le PSG ou Lens. Je comprends les sifflets du Vélodrome quand on voit Pau Lopez jouer à 30 mètres de son but et rendre le ballon à l’adversaire. Il reste énormément de matchs mais c’est une tendance et il y a encore beaucoup de travail », a ajouté l’ancien manager du SM Caen.