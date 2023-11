OM : Pablo Longoria tacle John Textor

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria s’en est pris au propriétaire-président de l’OL, John Textor.

Malgré les critiques envers sa personne, Pablo Longoria se plaît bien dans ses fonctions du président de l’Olympique de Marseille. Profitant de son interview accordée à RMC Sport, le dirigeant espagnol envoie une pique à John Textor, qui assure la fonction de propriétaire-président de l’Olympique Lyonnais.

Longoria admet ses erreurs

Il n’est plus à douter d’un début de saison compliqué pour l’Olympique de Marseille en Ligue 1 de France. Après 12 journées, les Phocéens logent à la 10e place du championnat avec 13 points au compteur. Poussé à la sortie après la houleuse réunion de septembre, Pablo Longoria a décidé de rester dans ses fonctions de président du club de la cité phocéenne.

L’objectif serait de bien faire les choses et ramener le club phocéen à son meilleur niveau avant de décider d’un quelconque départ. Se confiant à RMC, mardi, le dirigeant espagnol a admis ses erreurs à la tête du club, notamment le changement d’entraîneurs ces derniers mois.

L'article continue ci-dessous

« Je dois faire de l'autocritique, spécialement parce qu'une des plus grandes erreurs que j'ai commises, c'est un manque d'analyse dans les difficultés de passer après un système comme celui d'Igor Tudor, que je remercie encore. C'est une erreur en tant que club, et je la prends à titre individuel, de ne pas assez avoir analysé quelle était la suite au niveau du jeu dans tous les clubs italiens dans lesquels il était mis en place. Et ça c'est une erreur que j'ai faite dans la construction de cet effectif: minimiser l'impact de la transition d'un style de jeu à un autre », a avoué Pablo Longoria.

Getty

Pablo Longoria attaque indirectement John Textor

Alors que John Textor joue en même temps le rôle du propriétaire et président de l’Olympique Lyonnais, Pablo Longoria, sans indexer l’homme d’affaires américain, fracasse ce dernier. Il loue le sens de responsabilité de Frank McCourt, propriétaire de l’OM. "Je commence avec la phrase que Frank m’a transmise: ‘moi, c’est toi’. C’est important de la comprendre, c’est un message très fort", a commencé Longoria dans son interview à RMC Sport, avant de s’en prendre à Textor.

Getty Images

"Spécialement parce que le monde du football change très vite. On a un propriétaire qui n’est pas président parce qu’il a beaucoup de responsabilités comme cela se passe dans beaucoup de clubs. C’est très important d’expliquer ce rôle de propriétaire non-président. On a des discussions pendant la semaine de plus de cinq ou six heures. C’est un niveau d’engagement important", a-t-il ajouté. Le message est passé.