OM – OL : Gattuso révèle sa discussion avec Fabio Grosso

Samedi, l’Olympique de Marseille est l’hôte du LOSC pour la 11e journée de Ligue 1.

Avant ce match à domicile qui fait peur aux Lillois qui menacent de boycotter si les mesures appropriées ne sont pas prises, l’entraîneur des phocéens s’est présenté en conférence de presse, ce jeudi. Mais le technicien transalpin n’a pas évoqué Lille. Gattuso est plutôt revenu sur les incidents qui ont occasion le report du match contre Lyon.

Gattuso a pris des nouvelles de Grosso

La France entière, l’Italie et le reste du monde étaient prêts à suivre l’Olympico du dimanche dernier. Mais le match n’a finalement pas eu lieu pour des raisons liées aux incidents. Le bus de la délégation lyonnais attaqué par des supporters marseillais. Ces derniers ont aussi pris pour cible un bus des supporters lyonnais. Ce qui a causé la blessure de plusieurs fans des Gones.

Après des jets de projectiles de la part de cette partie de supporters marseillais, qui ont caillassé le bus lyonnais, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Fabio Grosso, a été blessé, ainsi que son adjoint, Raffaele Longo. Présent en conférence de presse, ce jeudi avant la réception de Lille, Gennaro Gattuso déplore les faits. Il explique avoir pris des nouvelles de son ancien coéquipiers en sélection italienne.

"On s'est appelés en visio le lendemain. J'ai peu parlé avec lui juste après le match. Le lendemain, on a eu l'opportunité de discuter longuement. Je suis vraiment désolé pour lui, mais j'aurais été désolé pour quiconque. Je suis vraiment triste de comment les choses se sont passées. (...) Aucun des supporters ne devait se sentir représenté par ceux qui ont caillassé. Ce devait être une fête, donc on l'a mal vécu. Avec Fabio, on a parlé de la chance qu'il a eu, à quelques centimètres près, il aurait pu perdre un œil", a déclaré l’ancien coach de Naples.

Gattuso déplore la sécurité en France

A propos du report du match au 6 décembre prochain, et le risque de jouer à huis clos, l’entraîneur phocéen préfère laisser le soin à ses dirigeants d’évoquer le sujet. "C'est mieux que le club réponde. Je ne vais pas dire forcément tout ce que je pense, c'est mieux que ce soit le club, le président ou ses représentants qui en parlent. Cela s'est passé en dehors du stade, mais j'espère qu'on pourra jouer dans notre stade et avec nos supporters", a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, l’Italien déplore le fait que la sécurité routière est bafouée en France. Ce qui aurait pu éviter de tels incidents, d’où la blessure grave de son compatriote. "Je suis entraîneur, pas maire ou préfet. Je ne veux pas qu'on dise que je donne des leçons. La distance entre l'hôtel de Lyon et le stade, c'est six minutes en car. Si on doit fermer une route pendant cinq minutes, ça ne devrait pas poser de problèmes. Normalement, ça devrait être possible de mettre une sécurité en place. S'il y a un match à risque, des mesures devraient être mises en place. Que ce soit à Marseille ou ailleurs", a-t-il ajouté.