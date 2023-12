OM – OL : Daniel Riolo se paie Rayan Cherki à moindre coût !

Auteur d’une copie très indigeste, mercredi soir contre Marseille, Rayan Cherki a été sauvagement détruit par Daniel Riolo.

Lors du match en retard de la 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais, mercredi soir, au Stade Orange Vélodrome, les Gones ont été méconnus. En crise, l’OL a montré qu’il n’est pas encore prêt à retrouver ses esprits pour redevenir un club de qui avoir peur en championnat de France. Puisque Lyon a été humilié (3-0) par Marseille.

OL, une équipe décevante dans son entièreté

S’il a recommandé le remplacement le plus tôt possible de Pierre Sage de la tête de la barre technique de l’Olympique Lyonnais, Daniel Riolo n’est pas du tout satisfait de la prestation des Gones contre l’Olympique de Marseille, mercredi. Dans l’After Foot, le journaliste et éditorialiste RMC déplore la mentalité des joueurs lyonnais.

« C’est peut-être la première fois de ma vie que je vais dire ça: là, il faut un bétonneur, ils ne peuvent pas faire autrement, ils n’arriveront pas à jouer au foot, ils ne peuvent pas. Il faut Bölöni, Antonetti, des mecs comme ça. Il faut qu’ils reprennent tout à la base. Tu ne peux mettre une équipe qui joue au ballon avec des mecs qui ont une mentalité de merde comme celle des Lyonnais. Ce que fait Moreira sur le but, catastrophique », a-t-il lancé.

L'article continue ci-dessous

Getty

Riolo détruit Rayan Cherki

Auteur d’une copie décevante livrée contre Marseille, l’international Espoirs français, Rayan Cherki (18 capes, 11 buts), avait perdu la passe du premier but inscrit par l’OM, mercredi soir. Le milieu de terrain de 20 ans été allumé par Daniel Riolo, qui n’est pas du tout convaincu par les performances du joueur.

Getty

« Mais le pire, ce que fait Cherki, c’est cataclysmique. Cherki ne doit plus jamais remettre les pieds dans cette équipe. Cherki, ce n’est même pas la moitié du cerveau de Ben Arfa, c’est dire si ça va loin. C’est niveau CP. Ce n’est pas possible de faire ce qu’il fait, de réclamer cette espèce de faute en levant les bras. Il a tout le temps les bras levés, c’est un ventilateur. Il faut qu’il arrête Cherki. Tu insultes ton équipe, tes coéquipiers, les supporteurs de l’OL. On n’en a rien à foutre que tu saches jouer, va faire un five avec tes amis », a poursuivi Riolo.

Getty

« Déjà contre Lens, il a eu une occasion où il entre dans la surface un peu décalé, avec pied ouvert sur son gauche. Sur la remise, s’il est intelligent, il enroule pied gauche, lui, il s’emmène le ballon en roulette pour qu’il aille sur son pied droit. Qu’est-ce que tu fais ça? Mais tu t’es pris pour qui, mec? Ça va pas ou quoi? Il s’est cru au five. Il joue au five, il ne joue pas au foot, ce n’est pas possible. Ce gars veut être leader de cette équipe, je comprends pourquoi tous les mecs ne voulaient pas le faire jouer, pourquoi ils se sont tous arrachés les cheveux », se remémore Daniel Riolo, tout furieux.