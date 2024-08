Maupay ou Wahi ? De Zerbi a tranché pour le No1 en pointe

Toulouse vs Marseille

Roberto De Zerbi a tranché, vendredi, pour le titulaire à la pointe de l’OM entre Neal Maupay et Elye Wahi.

Roberto De Zerbi était en conférence de presse ce vendredi en marge de la rencontre contre Toulouse, samedi. Un match qui devrait permettre à l’Olympique de Marseille de renouer avec la victoire après son nul contre Reims. Mais pour cela, le club devra se montrer plus clinique devant les buts que lors du match contre les Champenois. Et De Zerbi sait à qui il confiera ce rôle cette saison entre Neal Maupay et Elye Wahi.

De Zerbi mise sur Wahi malgré l’arrivée de Maupay

L’Olympique de Marseille ne lésine pas sur les moyens cet été. Désireux de joueur les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, le club phocéen s’est donné les moyens avec pas moins de onze renforts. Le dernier venu, Neal Maupay, est venu renforcer la pointe de l’attaque après la blessure de Faris Moumbagna. Mais alors que l’attaquant français sera en concurrence avec Elye Wahi, Roberto De Zerbi annonce ce vendredi que ce dernier est bien le titulaire en pointe.

« Je suis très content de Maupay. C'est un joueur de caractère qui correspond à l'OM. Je veux beaucoup de joueurs comme ça. Il a marqué en Angleterre et en France. Il sait que pour l'instant, on mise sur Wahi et qu'il est derrière lui dans la hiérarchie. Le terrain va prouver le reste. Je prends les décisions. Avec la blessure de Moumbagna, c'était un achat important », a déclaré le technicien italien face aux médias.

Roberto De Zerbi prend la défense d’Elye Wahi

La décision de Roberto De Zerbi de faire d’Elye Wahi, le titulaire en pointe, peut paraitre surprenante pour les supporters de l’OM. Hormis un penalty marqué lors de la première journée (victoire 1-5 contre Brest), le jeune attaquant a été transparent et a même été sifflé par le public du Vélodrome contre Reims (2-2). Mais Roberto De Zerbi comprend la réaction des fans de l’OM et se donnent pour mission d’aider ses joueurs à s’adapter à la pression marseillaise.

« Ce qui est déterminant quand on joue au foot dans un club comme Marseille, c'est d'avoir une connexion avec la ville. J'essaie de comprendre Marseille, je sais où je me trouve. Il faut comprendre et sentir cette ville. C'est un peu comme dans le sud de l'Italie. C'est les extrêmes. Il faut connaître le contexte. C'est ma responsabilité de voir comment les joueurs s'engagent. Je vais aider tous les joueurs qui s'engagent. Si Wahi avait mis trois buts en première mi-temps, vous l'auriez comparé à Drogba », a-t-il confié.