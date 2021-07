OM, Luan Peres confirme son arrivée

Le défenseur brésilien a annoncé son départ de Santos pour rejoindre l'Olympique de Marseille.

L'Olympique de Marseille ne chôme pas sur le marché des transferts. "C'est un mercato que nous avons préparé depuis que Jorge Sampaoli est arrivé. On avait les idées très claires et on a fait en sorte de donner au coach le plus vite possible son effectif à sa disposition", a déclaré Pablo Longoria, mercredi, lors de la présentation de Mattéo Guendouzi comme joueur de l'Olympique de Marseille. Et le président de l'OM est en passe de tenir son pari.

En effet, le mois de juillet a débuté depuis quelques jours seulement et l'Olympique de Marseille a déjà officiellement enregistré l'arrivée de six recrues. Gerson, Leonardo Balerdi, Konrad de la Fuente, Pau Lopez, Mattéo Guendouzi et Cengiz Under ont rejoint les Phocéens ces derniers jours et l'OM ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une septième recrue va pointer le bout de son nez dans les prochains jours.

Il s'agit du défenseur brésilien de Santos : Luan Peres. Le dossier menant au défenseur brésilien est très bien engagé et le conditionnel n'est même plus de rigueur concernant son transfert. Le défenseur central de 26 ans a lui-même confirmé son arrivée prochaine à l'Olympique de Marseille sur une vidéo rendue publique sur les réseaux sociaux, remerciant notamment les supporters de Santos, un club qu'il estime au plus haut point.

Vídeo de Luan Peres que repercute nas redes sociais.



"Novo desafio, não tem como recusar uma proposta dessa. É um grande centro lá fora, um grande clube, um dos maiores da França. E saindo por cima aqui do Santos. Vamo que vamo, espero um dia voltar. Eu amei jogar aqui". pic.twitter.com/80lufRCcxf — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) July 8, 2021

"Bonjour à tous, je suis très heureux. C'est un nouveau défi pour moi. Je ne pouvais pas refuser une proposition comme ça. C'est un grand championnat à l’étranger, un grand club, l'un des plus grands de France. Je quitte Santos par la grande porte, donc je suis très heureux. J'espère qu'un jour je reviendrai. J'ai adoré jouer ici, j’ai vraiment aimé la ville, le club, les gens. J'ai l'intention de jouer de nouveau ici", a indiqué le défenseur brésilien.

Concernant les modalités du transfert, l'OM va débourser environ cinq millions d'euros pour s'attacher les services de l'athlétique défenseur brésilien désiré par Jorge Sampaoli. Selon RMC Sport, il va coûter 4,5 millions d'euros, tandis que la presse brésilienne évoque un montant de 5,2 millions d'euros avec 4,5 millions d'euros revenant au club brésilien, le reste étant dû au FC Bruges, club par lequel est passé le Brésilien.

Luan Perez est attendu sur la Canebière dans les prochains jours pour signer un contrat de cinq ans avec l'Olympique de Marseille. Les Phocéens tiennent donc, sauf revirement de situation improbable, leur septième recrue estivale et vont continuer à bâtir une équipe compétitive pour la saison 2021-2022. Désormais, Pablo Longoria va pouvoir s'attaquer au rayon vente du côté de l'OM.