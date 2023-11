OM – Lille : L’hommage de Gattuso à Paulo Fonseca

L’Olympique de Marseille affronte Lille ce samedi dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.

L’OM et le LOSC sont aux prises ce samedi pour le compte de la onzième journée de Ligue 1. Marseille revient ainsi sur les pelouses après les incidents qui ont entraîné le report de l’Olympico le weekend dernier. Avant le choc, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso a eu des mots forts envers son homologue lillois, Paulo Fonseca.

Gattuso adule Fonseca

Gattuso et Fonseca se sont déjà croisés auparavant en Serie A. Le premier était alors l’entraîneur de Naples et le second, la Roma. Avant leurs retrouvailles ce samedi, Gattuso a rendu hommage à son compatriote. « Ça va être un match très difficile pour nous, c’est une équipe qui sait quoi faire lorsqu’elle a le ballon, elle est bien organisée et entraînée par un très grand entraîneur. J’ai beaucoup de respect pour Fonseca, humainement et professionnellement. C’est quelqu’un de très posé, je l’apprécie beaucoup. J’ai eu l’occasion de le rencontrer lorsqu’il entraînait l’AS Roma et moi Naples. J’ai de beaux souvenirs et un grand respect pour lui », a déclaré le technicien italien au micro de Canal+.

« C’est un gentleman… »

Gennaro Gattuso est littéralement séduit par Fonseca et son caractère. « Il est difficile de trouver un entraîneur qui ne perd jamais son calme, c’est un gentleman qui a une grande connaissance de ce sport. C’est pourquoi il joue un grand football. J’ai un grand respect, je vais aller le voir avant le match », a ajouté le coach phocéen. En conférence de presse cette semaine, Paulo Fonseca avait également eu des mots doux envers Gattuso. « Il a besoin de temps, mais les équipes de Gattuso sont très intenses, très dynamiques, agressives. Il crée beaucoup de dynamisme dans les phases offensives. C’est difficile de jouer contre les équipes de Gattuso », affirmait l’entraîneur lillois.