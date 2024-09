OM, les vérités de Benatia sur l'arrivée de Roberto De Zerbi

Le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, a fait de nouvelles révélations sur l’arrivée de Roberto De Zerbi, cet été.

Deux semaines après la clôture du mercato estival, place désormais au bilan des opérations. Un bilan qui sera logiquement long pour l’Olympique de Marseille qui a réalisé plusieurs coups sur le marché des transferts, cet été. Mais le plus surprenant d’entre eux reste celui de Roberto De Zerbi. Une arrivée sur laquelle est revenu Mehdi Benatia, ces dernières heures.

Comment Benatia a convaincu Roberto De Zerbi de signer à l’OM

Il y a quelques mois, Jean-Louis Gasset annonçait sa retraite peu avant son dernier match sur le banc de l’OM en fin de saison dernière. Cependant, le technicien français était bien partant puisque le club avait déjà commencé par chercher un nouvel entraineur. L’Olympique de Marseille s’est alors lancé sur les pistes de Paulo Fonseca, Matias Almeyda ou encore Sergio Conceiçao, sans réussite. Finalement, c’est Roberto De Zerbi qui a signé à l’OM, à la surprise générale, après avoir snobé des cadors européens comme le Bayern Munich. Dans un entretien accordé à BeIN Sports ces dernières heures, le conseiller sportif de l’OM, Mehdi Benatia, explique comment il a convaincu l’ex-coach de Brighton de rallier la cité phocéenne.

« Quand on a vu qu'il était en train de résilier, on va dire que j'y suis allé au culot, je l'ai contacté. Je lui ai dit ‘’écoute, aujourd'hui on a ce projet-là, c'est peut-être un peu fou mais je te demande juste de m'écouter’’. Lui, toujours d'une grande humilité, d'un grand respect, m'a dit ‘’non, non, explique-moi, qu'est-ce que tu as à me proposer ?’’ Je lui ai dit qu'il y avait du boulot, qu'il y avait tout à changer, qu'il fallait redonner une identité à ce club. Quand tu le connais personnellement, tu sais qu'il n'est pas attiré par l'argent. C'est un passionné, il a besoin de ce contexte et de gens vrais autour de lui », révèle l’ancien international marocain.

La vision de Mehdi Benatia pour l’OM

Mehdi Benatia a donc réussi à convaincre Roberto De Zerbi à adhérer au projet de l’Olympique de Marseille. Un projet dans lequel il a, lui-même, une grande implication et une vision particulière. Contrairement aux années précédentes, Mehdi Benatia pense impliquer beaucoup plus les jeunes du centre de formation au cœur du projet de l’OM.

« Mon rêve, c'est d'avoir une équipe qui performe en coupe d'Europe et avoir trois, quatre joueurs dans l'équipe qui sont issus du centre de formation. Il faut arrêter avec la légende des jeunes qui ne jouent pas à l'OM. Des Greenwood, des Rowe, des Merlin...Il y a que des jeunes qui jouent et ce sont des joueurs importants. Mon message aux jeunes c'est qu'il faut avoir du respect pour les anciens et l'institution mais dès que tu es sur le terrain, il faut oublier tout ça, il n'y a plus de respect pour personne. Il faut gagner sa place », explique l’ancien défenseur de la Juventus.