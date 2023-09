OM : Les témoignages cinglants d’un supporter victime d’agressions à Nantes

Le match en ouverture de la 4e journée de Ligue 1 entre Nantes et l’OM, vendredi, aurait pu tourner au cauchemar.

Vendredi soir, l’Olympique de Marseille était en déplacement à Nantes en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1 de France. Auteurs de deux victoires et un nul, notamment contre Reims (2-1), Metz (2-2) et Brest (2-0), les Phocéens sont rentrés de Nantes avec le point du match nul 1-1). Un supporter a été épargné du pire.

Une famille de supporters de l’OM agressée par supporters « animaux »

Le Stade de la Beaujoire - Louis Fonteneau aurait pu servir de cadre à un drame, vendredi, lors du match Nantes-OM. Une famille de supporters de l’Olympique de Marseille a été violemment agressée, et le père s’est vu transporter à l’hôpital après une prise en charge des secouristes. Témoin de la scène, le beau-frère de la victime se confie dans "Apolline Matin" ce lundi, sur RMC et RMC Story.

"On était en tribune Océane bas, la tribune dite ‘famille’. C’est juste à côté de la tribune Loire (les ultras, ndlr), et on sait que c’est un peu tendu en ce moment à Nantes (…). Je ne dirais même pas que ce sont des supporters. Ce sont plutôt des animaux. Le terme a été repris et je pense qu’on peut vraiment l’utiliser à grande échelle. C’est de la violence gratuite. L’OM marque rapidement, donc sans en faire des tonnes, on était forcément content. C’est normal quand son équipe marque, on est heureux. Donc on s’est levé mais sans manifester une joie extraordinaire. Avec le recul, c’est peut-être ce qu’on aurait dû faire", a commencé à déplorer Gaëtan, le beau-frère du père de la famille victime.

Gaëtan déplore l’attitude des Stadiers

Alors que le père de famille était en train d’être secoué par un groupe de supporters nantais, les Stadiers n’ont eu aucune réaction dans le but de le sauver. Un comportement que déplore le beau-frère du père de famille, qui séjourne toujours à l’hôpital. Selon Gaëtan, les Stadiers n’ont "pas bougé d’un centimètre", sauf les secouristes, qui l’ont rapidement pris en charge aussi vite.

"On s’est senti en danger, attaqué. A la base, on vient voir un match de foot. L’évènement, c’était de faire découvrir à mon neveu ‘le foot des grands’, comme il le disait tout le temps. On repart avec un choc. Je ne sais pas si mon neveu sera capable de retourner un jour dans un stade. On l’espère. Comme première expérience, il y a mieux. Je n’ai jamais vu ça de ma vie. On va voir ce match tous les ans, c’est la première fois que ça nous arrive. On va voir l’OM à Marseille, tout le monde dit que c’est dit terrible mais il ne se passe jamais rien. On est allé voir l’OM à Brest, à Lorient, à Rennes, il ne s’est rien passé", a-t-il regretté.

Le père toujours à l’hôpital

Selon Gaëtan, le football, qui était censé être une fête, est pris par certains supporters comme un règlement de compte. Ce qui a entraîné de tels comportements, qui envoie un père de famille hospitalisé depuis vendredi.

"Au but de l’OM, on s’est pris un lot d’insultes, on s’est fait cracher dessus, on a reçu des litres de bière… C’est traumatisant. A la base, le football, c’est une fête. Là, on est complètement bouleversé, on est encore sous le choc (…) C’est de mieux en mieux, ça reste fragile, confie-t-il. On tient à remercier les secours. L’hôpital de Nantes est d’une grande qualité, il faut le souligner et le rappeler. Il va forcément avoir besoin de repos. Quand il sera rétabli à 100%, il aimerait de lui-même remercier les secours et le pompier volontaire qui lui a sûrement sauvé la vie", a-t-il poursuivi.