OM, ça se précise pour Alexis Sanchez

Alexis Sanchez est tout proche de faire son retour à l’OM, cet été.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato très séduisant cet été. Le club phocéen est certainement le club français le plus actif sur le marché des transferts depuis son ouverture en France, le 10 juin. Après le gros coup Roberto De Zerbi, l’OM, qui a déjà recruté deux nouveaux joueurs, ne compte pas s’arrêter là et souhaite accueillir d’autres recrues dans les prochaines semaines. Le club est d’ailleurs sur le point de boucler le retour d’Alexis Sanchez, un an seulement après le départ du Chilien.

L’OM veut faire revenir Alexis Sanchez

L’OM compte jouer les premiers rôles en championnat la saison prochaine et le fait savoir clairement. Cela se remarque notamment à travers le mercato que réalise le club phocéen avec l’arrivée de son nouvel entraineur Roberto De Zerbi. Ce dernier peut déjà compter sur ses recrues, Lilian Brassier et Ismaël Koné.

Mais ce n’est pas encore fini puisqu’en plus des renforts attendus dans l’entrejeu, l’OM doit aussi recruter en attaque. Un secteur désormais orphelin d’Illiman Ndiaye, parti à Everton et éventuellement de Pierre-Emerick Aubameyang, courtisé par l’Arabie Saoudite, dans les prochains jours. Pendant que le dossier Mason Greenwood se complique davantage, le club provençal pourrait bien se contenter du retour d’Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez proche de signer à l’OM

Après une saison ponctuée de 18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues, Alexis Sanchez quittait l’Olympique de Marseille l’été dernier. Alors que sa deuxième expérience chez les Nerrazurri s’est avérée infructueuse, le Chilien est en passe de faire son retour sur la Canebière.

Quelques jours seulement après la révélation de l’intérêt de l’OM, Mercado de Pases, indique ce samedi que le dossier aurait connu des avancées ces dernières heures. Selon les informations du média chilien, Alexis Sanchez devrait parapher à nouveau, un contrat d’un an avec l’OM. L’ancien attaquant du Barça et d’Arsenal pourrait donc se relancer, une nouvelle fois, sous les couleurs phocéennes.