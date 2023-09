OM : Les cinglantes révélations de Longoria sur Igor Tudor

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria fait de grosses révélations sur les un an de Igor Tudor sur le banc du club phocéen.

Ça sent la fin d’une ère à la tête de l’Olympique de Marseille. Contrairement à l’entraîneur Marcelino, qui a officialisé sa démission mercredi, le président du club, Pablo Longoria, qui est invité à déposer le tablier, continue quand-même d’exercer ses fonctions. Ce dernier fait de troublantes révélations sur Igor Tudo, ancien coach de l’OM.

« Je ne le souhaite pas à mon pire ennemi »

Nommé à la tête de la barre technique de l’Olympique de Marseille à l’été 2022, Igor Tudor n’aura passé qu’une saison. En effet, l’ancien coach de Hellas Vérone et de Galatasaray quitte ses fonctions d’entraîneur de la formation phocéenne à l’été 2023. Il se fait alors remplacer par Marcelino, qui a démissionné officiellement, ce mercredi 20 septembre 2023. Pour le président de l’OM, Pablo Longoria, Igor Tudor a en quelque sorte vécu l’enfer sur terre à l’Olympique de Marseille.

« Ce qu’Igor a subi, je ne le souhaite pas à mon pire ennemi. Il s’est retrouvé dans un club où tout le monde était contre lui : à l’intérieur et à l’extérieur. Beaucoup de monde s’organisait pour faire monter la tension contre lui. Des gens ont appelé Jorge Sampaoli pour revenir, d’autres ont demandé de donner le pouvoir aux joueurs. Il y a eu des appels aux groupes de supporters pour faire partir le coach. Quand je suis rentré à Marseille, je sentais que la pré-saison ressemblait à la 37e journée du championnat, où tu joues ta vie. Ça, ce n’est pas normal. Et, encore, je n’ai pas vu venir la situation », a-t-il déclaré dans un entretien à La Provence.

L'article continue ci-dessous

Longoria a demandé à McCourt d’effectuer un audit sur les transferts

Dans la même interview à La Provence, Pablo Longoria a fait d’autres révélations sur son propriétaire, Frank McCourt. Alors qu’il est invité à la suite de la réunion du lundi, à démissionner, Pablo Longoria ne veut pas jeter l’éponge. "Je n'ai pas proposé ma démission à Frank McCourt (...) J'ai un mandat donné par le propriétaire et le conseil de surveillance. Je dois assumer mes responsabilités", a laissé entendre le président de l’OM.

Alors qu’il faisait face à des accusations régulières sur sa probité, Pablo Longoria lave son nom, plus précisément sur les transferts qu’il a effectués. Pour ne pas ternir son image, le dirigeant espagnol dit avoir demandé un audit au propriétaire de l’OM, Frank McCourt, sur les transferts qu’il a lui-même conclus. Ceci afin de lever le doute sur sa personne.

"La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu'au groupe McCourt, a-t-il raconté. Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout (...) Il en est sorti qu’on était clean! J’ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère (…) Tout ce que je disais hors de mon cercle de confiance sortait dans la presse, ajoute-t-il. Il y a eu des insinuations par rapport à ma famille. Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur. 'Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi': vous savez combien de fois je l'ai vécu ces derniers mois? Beaucoup", a-t-il ajouté.

Face à une telle situation, notamment celle qui prévaut actuellement, et qui a poussé Marcelino à prendre la porte, Longoria estime que les dirigeants de l’Olympique de Marseille auraient du mal à exercer leurs fonctions. "Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre: ‘À Marseille c'est comme ça’. C'est pour cela que l'on a dit mardi: ‘Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler’", a conclu Longoria.