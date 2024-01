OM : Le onze surprenant de Gattuso pour affronter Rennes

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a opéré des choix forts dans son onze pour affronter Rennes, dimanche.

L’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse du Stade Rennais dimanche soir à l’occasion des 16es de finale de la Coupe de France. Ayant baissé en régime ces dernières journées, l’OM compte profiter du choc contre Rennes pour se remettre la tête à l’endroit. Ce qui explique le onze surprenant que va aligner Gennaro Gattuso face aux Bretons.

L'OM doit se relancer face à Rennes

Après sa victoire aux forceps contre Thionville au tour précédent (0-1), l’OM se retrouve devant un gros morceau au stade des 16es de finale de la Coupe de France. Face à des Bretons qui ont retrouvé des couleurs depuis quelques journées, les Marseillais auront fort à faire. Toutefois, Gennaro Gattuso compte aller dans cette édition de Coupe de France. Et, l’entraineur olympien est même prêt à revoir la composition de son équipe.

Le choix fort de Gattuso dans les buts

Gennaro Gattuso l’avait déjà annoncé en conférence de presse vendredi dernier, il y aura un nouveau visage dans les buts. Mécontent de sa situation et de son statut de numéro 2, Ruben Blanco sera titulaire contre Rennes ce dimanche. Hormis les buts, Gattuso, qui devrait reconduire son système de 3-5-2, va opérer des modifications dans d’autres secteurs également. Privé de Chancel Mbemba, actuellement à la CAN avec la République Démocratique du Congo, l’Italien va lancer Meite en défense centrale. Ce dernier sera accompagné de Samuel Gigot et Leonardo Balerdi pour former la charnière centrale.

Privé des cadres de l’OM, Gattuso bricole

Plus loin devant, Gennaro Gattuso va confirmer son soutien à Jonathan Clauss en le reconduisant au poste de piston droit. A gauche, la doublure du Français, Amir Murillo, devrait démarrer d’entrée. Dans un entrejeu privé d’Azzedine Ounahi et d’Amine Harit, également à la CAN avec le Maroc, le technicien italien devrait compter sur le trio Nadir – Kondogbia – Veretout. En attaque, il ne devrait pas avoir de surprise. Pierre-Emerick Aubameyang et Vitinha vont porter l’attaque marseillaise face aux Rennais.

La compo attendue de l’OM contre Rennes

Blanco; Meite, Gigot, Balerdi; Clauss, Nadir, Kondogbia, Veretout, Murillo; Aubameyang, Vitinha