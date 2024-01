OM, les propos forts de Gattuso sur Jonathan Clauss

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a tenu des propos forts à l’endroit de Jonathan Clauss, samedi.

L’Olympique de Marseille affronte Rennes dimanche soir, dans le cadre des 16es de finale de la Coupe de France. Avant ce duel entre les deux écuries de Ligue 1, l’entraineur olympien, Gennaro Gattuso, était en conférence de presse samedi pour répondre aux questions des médias. Profitant de l’occasion, le technicien a évoqué l’état de forme de son arrière droit, Jonathan Clauss.

Jonathan Clauss décevant, Gattuso ne s’en inquiète pas

Après un bon début de saison avec des prestations encourageantes qui lui ont même valu son retour en Equipe de France, Jonathan Clauss a régressé un peu ces dernières journées. L’international français a d’ailleurs été décevant lors du match contre Strasbourg le weekend dernier (1-1). Pas de quoi inquiéter Gennaro Gattuso qui comprend la situation que traverse Clauss.

« Comme tous les joueurs, je pense qu'il a des hauts et des bas. Après, en deuxième mi-temps contre Thionville… franchement, il est rentré, il a apporté de la qualité. Il faut être honnête. Je pense que peut-être que la question que vous voulez me poser, c'est une autre question, c'est est-ce qu'il aurait dû mettre la tête à la 91e minute l'autre jour », lance le champion du monde 2006.

Gennaro Gattuso compte sur Jonathan Clauss

La méforme de Jonathan Clauss coïncide avec les bonnes prestations de sa doublure, Amir Murillo. Toutefois, Gattuso ne pense pas reléguer le Français au banc et espère qu’il reviendra à son meilleur niveau. « Mais ça, on ne peut pas y revenir. C'est un joueur qui a des qualités bien précises, un joueur fort qui fait partie de l'équipe de France aussi. Ça fait partie d'une carrière de joueur, mais il faut penser que 7 jours avant ce match-là, il avait fait un match extraordinaire contre Thionville où il est rentré et a permis de l'emporter », a ajouté l’entraineur de l’OM.