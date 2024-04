OM, le message cinglant des South Winners à Longoria et aux détracteurs du tifo

Après la controverse autour du tifo brandi lors du match OM-PSG, les South Winners viennent de sortir un communiqué surprenant.

C’était prévisible, maintenant c’est fait. Après les nombreuses critiques sur le tifo déployé lors du match OM – PSG (0-2) en clôture de la 27e journée de Ligue 1, les South Winners viennent de répondre à leurs détracteurs. A travers un cinglant communiqué, mardi, ces derniers dénoncent la volonté de certains adversaires de les éliminer, mais aussi regrette la réaction inattendue du club.

Un tifo très polémique

Le début du 106e Classique de l’histoire entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain a connu une agitation remarquable, dimanche soir au Stade Orange Vélodrome. L’avant-match a été notamment marqué par l'usage d'engins pyrotechniques au moment de l'entrée des joueurs. Ce qui a fait que le club phocéen a été convoqué par la Commission de discipline de la LFP pour le 10 avril prochain.

Mais également, des supporters de l’Olympique de Marseille ont déployé un tifo pour chambrer le club de la capitale française. Mais ce tifo réalisé en l'honneur de l'humoriste Redouane Bougheraba en marge du match OM-PSG a été controversé par plusieurs supporters et même des dirigeants du club phocéen.

La sortie musclée des South Winners

A l’interne, Pablo Longoria n’aurait pas été mis au courant de la réalisation d’un tel tifo. Ce qui a attiré la colère du président marseillais. Mais selon les South Winner et leur chef de groupe Rachid Zeroual, la direction de l’OM a bien été informée avant le déploiement de ce tifo au Vélodrome. C’est ce qu’avait confié le chef du groupe dans l’After Foot sur RMC Sport, mardi.

« Vue l'ampleur des derniers débats de comptoir, nous voudrions clarifier la situation et sonner la fin de la recréation. Depuis quand nous, les South Winners, devrions-nous nous justifier sur notre quotidien en tant que Marseillais et supporteurs de l’OM depuis 37 ans. Vouloir gérer nos vies? Notre tribune? Notre groupe et toutes ses composantes? Et donc, par déduction, vous voulez nous apprendre Marseille? Nous avons bien réalisé que vous ne nous aimez pas alors que nous vous avons accueilli à bras ouverts, mais vous en avez décidé autrement en nous imposant votre mentalité de merde », ont d’abord indiqué les South Winners dans le communiqué sortie mardi.

« Nous n’avons d’ordres à recevoir de personne, d’autant plus que vous ne nous faites pas peur. Les donneurs de leçons camouflés derrière des faux comptes Twitter ou pas. Vous qui pensez être légitimes de juger nos actions dans le stade, pour détourner et communiquer de fausses informations, pour construire du buzz et déstabiliser notre club mais surtout attaquer notre groupe, commencez par la fermer et concentrez-vous sur votre lecture! », poursuivent les South Winners qui s’en prennent indirectement à Pablo Longoria.

« S’il (Pape Diouf) était encore de ce monde, il serait réjoui à l’idée qu’un Marseillais hors-OM remplisse le Vélodrome le 22 juin même s’il n’avait pas été informé. Vous êtes ridicules et irrespectueux de porter ce sujet dans le débat public. Le seul droit que nous vous autorisons encore, c’est de fermer votre bouche. Que le bon dieu nous en soit témoin. Vous n’avez réussi qu’une seule chose c’est d’avoir détourné les esprits des plus faibles », a ajouté le communiqué.