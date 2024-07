Greenwood s'exprime enfin après la colère des supporters marseillais

Mason Greenwood s'est exprimé en réponse à l'opposition des fans concernant son transfert de Manchester United à Marseille.

Le club français de Marseille a déboursé 30 millions d'euros (25 millions de livres sterling/34 millions de dollars) pour obtenir un transfert permanent de Greenwood en provenance de Manchester United. L'attaquant quitte Old Trafford après une saison de prêt à Getafe, mais son transfert en Ligue 1 a soulevé des protestations de la part des supporters. Le maire de Marseille, Benoît Payan, s'est également opposé au transfert, appelant le club à ne pas signer le joueur de Manchester United et qualifiant Greenwood de « honte ».

L'opposition au transfert de Greenwood est due à son arrestation en janvier 2022. Il a ensuite été accusé de tentative de viol, d'agression et de comportement coercitif et contrôlant, mais les charges ont été abandonnées en février 2023 après que des témoins clés se soient retirés et que de « nouveaux éléments aient été mis en lumière ». Greenwood n'a pas joué pour United depuis son arrestation, mais il affirme avoir tiré un trait sur le passé et se tourner vers l'avenir avec sa compagne Harriet Robson et leur petite fille.

L'article continue ci-dessous

Il a déclaré à La Provence : « Je suis évidemment au courant de ce débat et je comprends la question. Je ne souhaite pas entrer dans une quelconque polémique. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet l'année dernière, c'est maintenant derrière nous. Avec ma compagne, nous nous sommes reconstruits ensemble, en couple, nous venons de passer un an à Madrid. Nous sommes ensemble depuis l'âge de 15, 16 ans, aujourd'hui nous avons une belle petite fille qui vient de fêter son premier anniversaire. Je regarde maintenant vers l'avenir et je ne me concentre que sur l'Olympique de Marseille et sur notre nouvelle vie, ensemble, à Marseille ».

Greenwood a également été confronté à la concurrence la saison dernière en Liga, après avoir été prêté à Getafe, mais il a remporté le titre de joueur de la saison, inscrivant 10 buts pour l'équipe de José Bordalas. Le joueur de 22 ans tentera de séduire les supporters français la saison prochaine, alors qu'il s'apprête à relever un nouveau défi en Ligue 1.