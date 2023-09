OM : Le joueur du mois d’août est connu !

C’est enfin là ! Après quelques semaines de matchs joués, l’Olympien du mois d’août est désormais connu.

Eliminé de Ligue des champions, l’Olympique de Marseille se concentre désormais sur le championnat de France et ses prochaines sorties en Ligue Europa. Après un mois de compétition, la formation phocéenne dévoile le nom du joueur, qui s’est démarqué dans l’équipe dirigée par Marcelino.

L’Olympien du mois d’août est là

L’Olympique de Marseille a connu un début de saison plus ou moins à la hauteur des attentes placées en lui. Puisque le club entraîné par le technicien espagnol, Marcelino, en dehors de son élimination par les Grecs du Panathinaïkos en Ligue des champions de l’UEFA, n’a pas une réussite aussi convaincante en championnat de France.

Vainqueurs Stade Rémois (2-1) pour commencer la Ligue 1, Pierre-Emerick Aubameyang et ses coéquipiers ont été freinés par le FC Metz (2-2) lors de la deuxième journée avant de se relancer contre le Stade Brestois avec une victoire 2-0 à la troisième journée. Mais l’équipe marseillaise connaît une évolution en dent de scie, car les hommes de Marcelino ont été contraints au match nul (1-1) par Nantes, vendredi, en ouverture de la quatrième journée.

Mais de tout cela, un joueur a pu faire la différence parmi les protégés de l’entraîneur espagnol. Il s’agit de l’attaquant portugais, Vítor Manuel Carvalho Oliveira, plus connu sous le nom de Vitinha. Auteur de cinq matchs joués toutes compétitions confondues avec l’OM cette saison, dont un en éliminatoire de Ligue des champions, le Portugais a réussir à inscrire deux buts. Lesquelles performances lui auront permis d’être élu joueur du mois d’août à Marseille.

« Auteur de 2 réalisations sur le mois écoulé, il (Vitinha, ndlr) est VOTRE Olympien Du Mois PUMA d’août », indique l’Olympique de Marseille sur son compte officiel X (ancien Twitter).

Le Portugais se réjouit pour la distinction

C’est un début de saison réussi pour Vitinha, qui n’a inscrit que deux buts la saison dernière en 16 apparitions sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Il n’a pas caché sa joie pour avoir été élu joueur du mois. Il profite également pour envoyer un message aux supporters de la cité phocéenne.

« Très content, je vais continuer de faire la même chose. Travailler, continuer à bien jouer, marquer des buts. L’équipe travaille bien aussi pour gagner les matchs et continuer à progresser. Je n’ai pas de but préféré. Moi, je préfère juste marquer des buts. C’est vrai qu’un but peut être plus joli qu’un autre, mais ça reste un but au final et ça c’est le plus important. Je dis merci beaucoup aux supporters. Dès que je suis arrivé à Marseille, les supporters ont tout le temps été derrière moi, et je suis très content. Un grand merci à tous les supporters », a déclaré le lauréat du prix du joueur du mois d’août.