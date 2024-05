OM, le conseil de Florian Thauvin pour éliminer l’Atalanta Bergame

En attendant le match face à l’Atalanta en ½ finales de Ligue Europa, Florian Thauvin donne quelques astuces à l’OM pour aller en finale.

La grande soirée du dernier représentant français en Europe, c’est ce jeudi 9 mai 2024. L’Olympique de Marseille est en déplacement en Italie pour défier l’Atalanta Bergame à l’occasion de la manche retour des demi-finales de la Ligue Europa. Ancien milieu de terrain de l’OM, Florian Thauvin prodigue quelques conseils aux Phocéens afin de s’en sortir vainqueurs.

Thauvin séduit par le parcours européen de l’OM

En dépit de son début de saison cauchemardesque, l’Olympique de Marseille a montré plus de sérieux en Coupe d’Europe. Sorti deuxième de son groupe derrière Brighton, qui est déjà éliminé, le club du Sud de la France fait son bonhomme de chemin en Ligue Europa après avoir eu raison de Shakhtar Donetsk, Villarreal et le Benfica Lisbonne lors des tours à élimination directe. Un parcours qui affecte Florian Thauvin, qui ne s’est pas réservé de jeter des fleurs à son ancien club. Ce dernier est en quête d'une victoire après le match nul (1-1) à l'aller au Vélodrome.

Getty

« Ils font un beau parcours, franchement. Ils n’ont pas eu des équipes faciles à jouer, dès la phase de poules. Cela fait remonter beaucoup de bons souvenirs, surtout quand je vois l’ambiance générale, au sein du club, parmi les supporters… Tu ressens le même accompagnement du peuple marseillais. En Italie, l’Atalanta est vraiment une belle équipe, et pourtant ils ont été surpris par le Vélodrome, déstabilisés par le public. Contre Leipzig, on avait connu ça, cet emballement des tribunes, ce retournement de situation », a confié le milieu offensif de l’Udinese à L’Equipe.

Les conseils de Thauvin à l’OM

Trois fois finaliste en Ligue Europa, l’OM vise non seulement une quatrième qualification, mais aussi un premier trophée en la matière. Même si l’ancien du LOSC se méfie des Nerazzurri puisque l’Udinese a perdu chez eux cette saison, Thauvin a quand tiré des leçons et donne les clés pour une victoire à la formation marseillaise.

Getty

« Une référence en Serie A, on a d’ailleurs perdu chez eux. Tu vois que ça bosse la semaine à l’entraînement, des joueurs physiques, grands, athlétiques, beaucoup de un-contre-un. J’aime bien Lookman ou Miranchuk devant. Il faudra réussir à sortir de leur pressing, se dépêtrer du marquage individuel et procéder en contre-attaques », a suggéré Florian Thauvin. Marseille est averti. Gasset et ses hommes savent ce qui les attend s’ils rêvent de la « surprise » que leur réserve le maire de Marseille.