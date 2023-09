OM : Laure Boulleau se moque de Rachid Zéroual

La chroniqueuse de Canal+, Laure Boulleau, pense que le patron des South Winners parle beaucoup pour ne rien dire.

Rachid Zéroual a fait l’actualité cette semaine à l’OM. Le patron du plus populaire des groupes de supporters phocéens a provoqué une crise au sein du club, en s’en prenant verbalement à Pablo Longoria.

Pour Boulleau, Zéroual ne fait que bluffer

Sa manœuvre a eu beaucoup de répercussions, à commencer par la démission de Marcelino de son poste d’entraineur. Longoria aurait également pu suivre. Mais, après avoir pris quelques jours de réflexion, l’Espagnol a décidé de rester et de se battre. Il a promis des changements et aussi une plainte en justice contre ceux qui l’avaient menacé. Une contre-offensive qui n’a pas refroidi Zéroual pour autant. Ce dernier lui a rétorqué immédiatement en déclarant qu’il « brassait du vent ».

Zéroual bombe le torse. Et cela ne plait pas trop à Laure Boulleau. L’ancienne internationale française s’est exprimée sur Canal+ pour dire que le « fan » olympien ne faisait que bluffer : « Il a des dossiers ? Qu’il les sorte. Ça ne veut rien dire qu’il a des dossiers ».

Pour Boulleau, les supporters à l’OM outrepassent leur rôle et cela commence à devenir gênant. « Longoria, ça reste quand même le président, et il ne doit rendre des comptes qu’a Frank McCourt. Je n’aime pas ces menaces », a-t-elle tonné. Et à ceux qui lui ont fait remarquer que les supporters veulent dénoncer des dérives en interne, elle répond : « Lanceur d’alerte ? C’est du vent, on ne sait pas ce qui s’est passé ».

L’ancienne latérale convient tout de même « qu’il n’y a pas que des personnes bienveillantes dans le football » et « qu’il ne faut pas être naïf ». « Là, c’est tout sauf sportif. L’argent a gangrené tout notre monde et pas qu'à l'OM», a-t-elle conclu.