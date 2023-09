OM : La réponse de Zeroual à Longoria

Alors que Pablo Longoria a annoncé qu’il allait porter plainte, un influent supporter vient de lui répondre.

La passe d’armes se poursuit entre Pablo Longoria et les représentants des supporters. Suite à la décision du dirigeant marseillais de porter plainte à la suite des menaces dont il a été victime, un influent représentant des supporters n’a pas tardé à lui répondre.

Après les événements du lundi dernier et cette réunion explosive tenue entre les représentants des supporters et la direction, Pablo Longoria s’est mis en retrait de ses fonctions de président de l’OM. Et quelques jours de réflexion auront permis au dirigeant marseillais de clarifier sa situation, lui qui se dit menacé par les supporters.

Ce vendredi, à l’occasion d’une conférence de presse, l’homme de 37 ans a annoncé sa décision de rester à la tête du club Phocéen. Outre cette information, le natif d’Oviedo a également fait savoir aux journalistes qu’il allait porter plainte contre ceux qui ont proféré des menaces à son endroit. Une sortie qui a vexée Rachid Zeroual, un des plus bouillants représentants des supporters qui aurait menacé Longoria lors de la réunion de lundi.

Rachid Zeroual défie Longoria

« Je n’en ai rien à foutre (sic), il peut dire ce qu’il veut. Je sais ce que j’ai entre les mains. S’il continue, ça sortira aux yeux de tous. Les gens qu’il couvre au centre de formation ne pourront plus se cacher. C’est tout ce que j’ai à dire. (…) Sa plainte ? Il brasse du vent, il brasse du vent. Il a dit qu’il portait plainte contre qui, contre quoi ? Rien. Moi aussi, je vais porter plainte. » a déclaré Zeroual à la Provence. Cette réplique qui ne calmera sans doute pas la situation .