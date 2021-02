OM, Larguet : "Panser les plaies des joueurs"

Avant la rencontre face à Nice, l'entraîneur de l'OM a fait le point sur le manque de confiance de son groupe.

L'Olympique de Marseille est en chute libre en Ligue 1. À la lutte pour le titre début 2021 avec deux matches en retard, l'OM pointe désormais à la neuvième place avec dix-huit points de retard sur la troisième place, avec deux matches de retard. Le triste match nul à Bordeaux à neuf contre onze après les exclusions de Dario Benedetto et Leonardo Balerdi n'ont pas arrangé les choses. Qui plus est, si les résultats ne sont pas bons en ce moment, en interne, l'OM vit également des remous. En conférence de presse, Nasser Larguet a confessé qu'il s'est concentré sur l'aspect mental de son groupe depuis son arrivée sur le banc de touche.

"Dans un premier temps je me suis concentré sur le groupe qui a subi une certaine violence avec le départ du coach et les évènements à la Commanderie. Il fallait ressouder, panser les plaies des joueurs. Les supporters font partie du club, il doit avoir un respect mutuel. Ce sont dans les moments difficiles qu'on a besoin de soutien. On a besoin d'eux, on a besoin de sérénité. Mon job, c'est d'accompagner les joueurs", a expliqué l'entraîneur de l'OM.

"Je ne suis pas un adepte de la défense. Quand les résultats ne sont pas là, les joueurs se cachent, ils n'osent pas. À Bordeaux, c'est ce qu'on a vu. Lirola l'a fait. Yuto aussi a fait un bon match. On a besoin que les milieux aillent plus vers l'avant. Défensivement, on a trouvé un socle, à neuf on a défendu intelligemment. Je veux que l'équipe se libère. C'est impératif de gagner demain pour rester vivant dans ce championnat. C'est ce que j'ai dit aux joueurs", a ajouté Nasser Larguet.

"Germain doit être plus tueur"

L'entraîneur de l'OM a donné son avis sur Payet et Cuisance : "Payet je l'aime bien à gauche ou dans l'axe. Souvent, je lui disais qu'il fallait qu'il dézone pour venir dans l'axe. Quand il est dans de bonnes conditions, il a la technique pour faire des différences. Cuisance, il a de la puissance et de la qualité technique. Mais les qualités il faut les mettre à la disposition de l'équipe. S'il fait ça, il pourrait être indispensable à l'équipe. L'exemple à suivre c'est Amavi, il a été courageux".

Nasser Larguet a rendu hommage à Valère Germain, plus utilisé depuis son arrivée au club : "Valère Germain, c'est un très bon professionnel, c'est un garçon qui est dans l'ombre, mais qui a été influent sur des résultats par le passé. Sur son occasion, son réflexe c'est de jouer sur Thauvin au lieu de finir, je lui ai dit que dans la situation actuelle, il faut être plus tueur, plus buteur. Mais avec sa générosité il peut amener encore beaucoup pour l'équipe".

Enfin, l'ancien DTN du Maroc a annoncé le retour de Jordan Amavi, absent depuis plusieurs semaines à cause d'une blessure : "Amavi revient dans le groupe. On a besoin de son état d'esprit et de ses valeurs. Il peut apporter beaucoup de choses. Sur dix matchs où il était présent, l'équipe a gagné huit matchs, et quand il n'était pas là, on a gagné deux matchs sur dix. Kamara repassera au milieu puisqu'Alvaro et Duje sont de retour".