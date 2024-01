OM, la révélation étonnante de Gattuso sur son avenir

L’entraineur de l’OM, Gennaro Gattuso, a fait une révélation étonnante sur son avenir, samedi.

Gennaro Gattuso a rejoint l’OM en début de saison après le départ brusque et inattendu de Marcelino. Depuis, le technicien italien a eu tout le temps pour redresser l’équipe. Des mois après son arrivée, Gennaro Gattuso ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir.

Gattuso « ne pense pas » à son avenir à l’OM

Après le départ de Marcelino en début de saison suite à des tensions avec les supporters, Gennaro Gattuso a rejoint la cité phocéenne dans un climat hostile. Et l’Italien avait bien ses raisons. « Il faut avoir deux vies pour dire non à une aventure comme celle-ci. Et moi, je n'en ai qu'une », confie-t-il au micro de l’Equipe.

En fin de contrat au terme de la saison, il n’est pas encore sûr que le champion du monde 2006 prolonge son bail avec l’OM. Mais Gennaro Gattuso n’y pense même pas. « Je ne pense pas à ça. Je ferai tout pour gagner le plus de matches possibles. Après, je signerai peut-être dans un mois, dans deux mois, qui sait ? L'important est ailleurs », déclare le coach de l’OM.

Gattuso veut ramener l’OM au premier plan

Après son arrivée, l’Olympique de Marseille a connu beaucoup de difficultés, l’Italien n’ayant pas eu le temps de créer des automatismes. Mais ensuite, Gennaro Gattuso a trouvé la recette pour faire remonter l’OM en haut de tableau de Ligue 1. En plus, le club phocéen est toujours en lice en Europe où il affrontera le Shakhtar Donetsk en 16es de finale en février prochain.

Et l’objectif de Gennaro Gattuso en cette deuxième partie de saison, est de ramener l’OM au premier plan. « L'objectif, c'est de se qualifier en Europe la saison prochaine, pour le blason comme pour les raisons économiques. C'est ça, ma priorité aujourd'hui. Il faut que l'on soit européen, c'est fondamental », ajoute-t-il.