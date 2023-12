OM, la réponse cinglante d’Aubameyang à Papin !

Pierre–Emérick Aubameyang a réagi aux propos de Jean-Pierre Papin sur l’inefficacité de l’attaque de l’OM.

Longtemps critiqué pour son manque de réussite face au but depuis son arrivée à l’OM, Pierre-Emérick Aubameyang a enfin vu la lumière cette semaine. L’international gabonais a planté un triplé jeudi face à l’Ajax pour valider une qualification en phase finale de la Ligue Europa de Marseille (4-3). Tancé il y a quelques semaines par Jean-Pierre Papin, Aubameyang a enfin répondu à la légende marseillaise, samedi.

Le tacle de Papin sur l’attaque de l’OM

Il y quelques semaines, Jean-Pierre Papin avait rajouté une couche sur le manque de réalisme des attaques de Ligue 1. Le nouvel entraineur de la réserve marseillaise avait notamment fait allusion aux attaquants de l’OM estimant que ces derniers ne travaillaient pas assez. « Je suis convaincu que pour être un bon attaquant, il faut beaucoup travailler. Aujourd'hui, ça ne travaille pas assez. Quand vous voyez un attaquant qui arrive devant le but et ne sait pas quoi faire du ballon, c'est parce qu'il ne bosse pas assez... c'est un constat qui vaut pour tous les clubs », lançait Jean-Pierre Papin dans des propos rapportés par Franceinfo. Cette attaque de l’ancien international français visait en particulier, Pierre-Emérick Aubameyang, en panne de buts en Ligue 1. Le Gabonais, qui a retrouvé ses sensations de buteur le temps d’une soirée de Ligue Europa a répondu à JPP.

Aubameyang recadre Jean-Pierre Papin

Présent en conférence de presse samedi avant le match contre Rennes, dimanche, Pierre-Emérick Aubameyang est revenu sur les déclarations de Jean-Pierre Papin. Le Gabonais n’en veut pas à JPP pour ses mots mais l’ancien stéphanois a tenu à remettre les choses dans leur contexte. Selon l’ancien attaquant d’Arsenal, il n’est pas toujours du ressort des joueurs de décider de travailler après l’entrainement. La décision revient au coach qui peut décider de laisser le joueur ou non. « J'ai évolué dans plusieurs championnats, dans plusieurs époques. Certains coachs vous laisseront travailler après l'entraînement, d'autres non. Rester travailler devant le but, ça prend de l'énergie, chacun voit la chose comme il veut. J'aime beaucoup Jean-Pierre, donc il a le droit de le penser. Moi j'aime bien rester, mais quand Gennaro te dit de rentrer, tu rentres », a déclaré Pierre-Emérick Aubameyang.