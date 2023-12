Marseille - Rennes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OM affronte Rennes dimanche dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après une semaine européenne pour les deux équipes, Marseille et Rennes font leur retour sur la scène domestique. Les deux équipes se croisent dimanche à l’occasion de la quatorzième journée du championnat français dans un duel qui s’annonce serré.

Marseille et Rennes, deux équipes à la traine

Mal en point en championnat, Marseille fait pourtant un parcours honorable en Ligue Europa. En témoigne, sa récente victoire obtenue au caractère face à l’Ajax, jeudi. Un état d’esprit dont auront besoin les Phocéens pour venir à bout des Rennais dimanche. Devancé par Rennes (10e, 15 pts) au classement, l’OM (12e, 14 pts) doit l’emporter face aux Bretons et confirmer ainsi son regain de forme. Les hommes de Gattuso poursuivront ainsi leur série d’invincibilité à domicile contre le Stade Rennais (zéro défaite sur les cinq derniers matchs, ndlr).

La tendance est la même ou presque du côté du Stade Rennais. Les Bretons se sont aussi imposés sur la scène européenne en milieu de semaine (3-0 contre le Maccabi Haifa, ndlr). Une victoire qui intervient après celle face au Stade de Reims lors de la dernière journée de Ligue 1 après quatre matchs de suite sans victoire. Une autre contre l’OM demain permettrait à Rennes de s’éloigner du bas de tableau tout en se rapprochant du haut de tableau.

Horaire et lieu de match

Marseille – Rennes

14e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Orange Vélodrome

A 20h45 française

Les compos probables du Marseille – Rennes

Marseille : Lopez – Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi – Veretout, Kondogbia – Sarr, Harit, Ndiaye – Aubameyang

Rennes : Mandanda – Wooh, Omari, Theate – Assignon, Matic, Le Féé, Truffert – Terrier, Gouiri – Kalimuendo

Sur quelle chaîne suivre le match Marseille – Rennes

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais sera à suivre dimanche 03 décembre 2023 à partir de 20h45 simultanément sur Prime Video . Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupes via Pass My Ligue 1.