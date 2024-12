OM, la Premier League entre dans la danse pour Nicolo Fagioli

Cible de l’OM, Nicolo Fagioli se retrouve désormais dans le viseur de la Premier League.

A l’instar de l’été dernier, il y aura assez de mouvements dans la cité phocéenne cet hiver. Malgré ses douze recrues estivales, l’Olympique de Marseille compte se renforcer à nouveau lors du mercato hivernal. Le club a même déjà identifié ses cibles sur le marché des transferts, à l’image de Nicolo Fagioli. Un dossier dans lequel l’OM aura fort à faire avec l’entrée en lice de la Premier League.

La Premier League se jette sur Nicolo Fagioli, l’OM perd du crédit

2e de Ligue 1, l’OM (26 pts) réalise une campagne réussie jusque-là. Mais le club phocéen, défait par le PSG lors du Classique pour son seul revers face aux équipes du Top 7, ne se sent pas encore à la hauteur du club parisien. L’Olympique de Marseille compte alors se donner les moyens d’y parvenir en se renforçant cet hiver. Outre les recrues exigées par Roberto De Zerbi en défense, le club olympien souhaite également se renforcer au milieu de terrain. C’est dans cette optique que la direction marseillaise a jeté son dévolu sur Nicolo Fagioli. En manque de temps de jeu à la Juventus, l’international italien songe à un départ cet hiver afin d’engranger des minutes. Mais ce qui semblait être une aubaine pour l’OM s’avère être de plus en plus compliqué pour le club phocéen.

C’est d’abord Graeme Bailey de TBR Football qui révèle ce mardi que la Juventus serait ouverte à un départ de Nicolo Fagioli au point même de le proposer à d’autres écuries européennes. La mauvaise nouvelle pour l’OM est l’apparition des clubs de Premier League, et non des moindres, dans le dossier. Selon TBR Football, Nicolo Fagioli serait sur les tablettes des clubs comme Manchester City, Tottenham, Crystal Palace, Nottingham Forest, Aston Villa et Fulham. Hormis les équipes anglaises, le milieu de terrain de 23 ans plait aussi au RB Leipzig en Bundesliga ainsi qu’à l’Atalanta Bergame et Naples en Serie A. L’OM a donc du pain sur la planche.