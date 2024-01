OM : La déclaration forte d’Aubameyang sur la Coupe de France

Unique buteur dimanche soir contre Thionville en Coupe de France, Aubameyang s’est prononcé sur la compétition après le match.

L’un des matchs des 32es de finale de Coupe de France mettait aux prises Thionville et l’Olympique de Marseille, dimanche après-midi, au Stade Saint-Symphorien. Difficilement, les Phocéens ont pu se défaire de leurs hôtes en s’imposant sur la plus petite des marges (0-1).

Gattuso pas trop content malgré la victoire

Difficile vainqueur du club de National 3, l’Olympique de Marseille devait sa qualification à Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait inscrit l’unique but de la rencontre après l’heure de jeu (62e). Entraîneur de la formation phocéenne, cette sortie en demi-teinte n’avait pas vraiment plu à Gennaro Gattuso. Le technicien italien avait exprimé son mécontentement à l’issue de la rencontre.

« L’important était de se qualifier après les difficultés durant ce match, il n’y a pas de divisions qui comptent. Quel que soit l’écart, il faut entrer sur le terrain et jouer. Thionville a fait le match qu’il fallait faire, le match de leur vie devant 25 000 personnes pour la première fois de leur carrière. On pouvait beaucoup mieux faire en première période, notamment avec le ballon mais on prend cette victoire, on aurait pu être plus brillant mais c’est aussi la conséquence du gros travail accompli ces derniers jours », avait-il déclaré en conférence de presse.

La détermination d’Aubameyang !

Lancé en profondeur par Jordan Vérétout, Pierre-Emerick Aubameyang se débarrassait de Bouzar et allait remporter son duel face à Junker (0-1, 62e). Le Gabonais marquait ainsi l’unique but de la rencontre. Interrogé en zone mixte, le Gabonais a reconnu la résistance des Mosellans.

« Je pense que Thionville s'est bien battu, a jugé le buteur Gabonais. C'était un bon match pour eux. Avec tout ce public, forcément, on savait qu'il allait y avoir des complications. Mais bon, je pense qu'on a su être sérieux. On a fait le travail. C'est ce qui compte le plus ce soir. Je pense que ce soir c'était important d'être sérieux, de respecter l'adversaire et de faire le travail », a déclaré l’ancien capitaine des Gunners.

L’OM étant à la recherche de la Coupe de France depuis 1989, Aubameyang estime qu’il est possible de réaliser ce rêve pour le club du Sud de la France. « Moi personnellement j'ai dit aux gars que si on veut la gagner on va la gagner. Il faut avoir cette mentalité-là, il faut avoir la rage de vaincre et puis c'est tout », a ajouté l’ancien buteur du FC Barcelone.