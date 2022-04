OM : Jorge Sampaoli a aimé le caractère de son équipe

Longtemps mené au score à domicile face au FC Nantes, l'Olympique de Marseille a finalement réussi à s'imposer en toute fin de rencontre grâce à un but d'Amine Harit. En plus de repousser temporairement le titre du Paris Saint-Germain, l'OM a fait une bonne opération dans la course à la deuxième place avec les faux pas de Nice face à Monaco et de Rennes face à Strasbourg dans le même temps.

Sampaoli "heureux du déroulé du match"

L'OM s'est accroché et l'a finalement emporté après avoir été mené au score par deux fois. Les deux buts sur penalty des Phocéens leur ont permis de se remettre dans le droit chemin et ils ont arraché les trois points en toute fin de match. En conférence de presse, Jorge Sampaoli a souligné la force de caractère de son équipe ainsi que ses progrès dans l'utilisation du ballon.

"Je suis très heureux du déroulé du match. On aurait pu gagner avec beaucoup plus d’écart. Mais on a six points d’avance, on va continuer comme ça jusqu’au bout. La force de caractère me plaît bien sûr. C’était un match difficile. On n’a pas eu de repos. On en disputera un autre dimanche à Reims. Puis il y aura la Ligue Conférence aux Pays-Bas (jeudi, à Rotterdam)", a commenté l'Argentin.

Sampaoli satisfait d'Harit

"On n’a pas le temps d’avoir de la tranquillité dans notre travail. On va récupérer des joueurs et essayer de garder cette philosophie de jeu. II y a un progrès dans la tranquillité pour construire nos attaques face aux équipes qui jouent comme cela. Nantes joue bien en championnat, va disputer une finale de Coupe de France", a ajouté Jorge Sampaoli.

"Si on n’avait pas eu cette tranquillité dans le jeu, ça aurait été plus compliqué de gagner ce type de match. Nous les avons encaissés des buts sur coup de pied arrêté. Dans ce championnat, ils sont très importants. Mais ce sont deux actes isolés dans la rencontre. On va continuer à travailler sur ça", a conclu l'entraîneur de l'OM.

Jorge Sampaoli a été interrogé sur la possibilité de voir Payet et Harit évoluer ensemble à l'avenir : "Payet et Harit ont été bons ensemble, cela m'offre-t-il des possibilités pour la fin de saison ? On peut toujours additionner les joueurs qui jouent bien ensemble. Comme, aussi, Mattéo Guendouzi, Gerson et d’autres. Amine apporte de la créativité et déséquilibre les équipes adverses. C’est comme ça qu’on va continuer à gagner des matches".