OM : Milik, Dybala, le mercato... Pablo Longoria se confie

Pablo Longoria est le nouvel homme fort de l'Olympique de Marseille. Anciennement directeur sportif et devenu président, l'Espagnol est la tête pensante du projet phocéen et le grand artisan des beaux coups réalisés sur le marché des transferts par l'OM depuis deux ans. Pablo Longoria a une idée bien claire du projet qu'il veut porter à Marseille et ne compte pas s'affaiblir la saison prochaine après la belle saison de l'OM en championnat et Conférence League.

Milik in, Dybala out

Dans une interview accordée à Tuttosport, Pablo Longoria a écarté une possible vente d'Arkadiusz Milik en fin de saison malgré l'intérêt qu'il suscite chez les clubs européens : "Il y a beaucoup d’intérêt autour d’Arek, on parle d’un vrai attaquant. Mais notre idée est de le garder, Milik est lié au club, notre volonté est de retenir nos meilleurs joueurs et il est attaché à l'OM".

Le président de l'OM a également tenu à mettre fin au fantasme Dybala, libre de tout contrat et qu'il a côtoyé à la Juventus : "Dybala à l'OM comme réponse à Messi-PSG ? Je suis arrivé à la Juventus quelques semaines après Paulo Dybala. Les projets se construisent sur la logique, pas sur les rêves. Et notre force, c'est la logique et l'équilibre des salaires de nos joueurs. Paulo Dybala est un grand joueur, mais nous ne pouvons pas nous le permettre à l'OM".

"Apporter la culture du travail de la Juventus à l'OM"

Pablo Longoria a avoué s'inspirer de la Juventus et de sa culture du travail pour son projet à l'OM : "Nous avons une idée précise : mêler la force du joueur français au caractère latin. Malgré ce que beaucoup pensent, la Serie A reste une excellence pour l'esprit de compétition et la culture de travail. Quand on achète un joueur du championnat italien, il peut faire mieux ou moins bien, mais il a certainement l'habitude de jouer sous la pression. Et cet aspect est fondamental pour porter un maillot historique et lourd comme celui de l'OM, ​​devant des supporters passionnés et très chauds comme les nôtres".

"La valeur la plus importante, c'est la culture du travail. C'est quelque chose de difficile à expliquer, mais que l'on perçoit immédiatement lorsqu'on travaille dans un club comme la Juventus. Là-bas , vous savez que le club était là avant vous et qu'il sera là après, donc vous devez donner le meilleur de vous-même pendant que vous y travaillez. Je m'inspire d'Agnelli et j'apporte la culture du travail de la Juventus à l'OM", a ajouté le président de l'OM.

"J'exulte comme un fou sur chaque but ? Je vis avec passion cette aventure fantastique de l'OM. Quand on marque, j'évacue tout car je peux vous assurer qu'on travaille vrmt beaucoup. Ici, j'ai emmené la culture de travail de la Juve. C'est la valeur la plus importante", a conclu Pablo Longoria qui peut compter sur Jorge Sampaoli et son staff pour faire travailler les joueurs phocéens au mieux.