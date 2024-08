Les ambitions d’Ismael Koné avec l’OM

Arrivé à l’OM cet été, Ismael Koné a dévoilé lundi, ses ambitions avec le club phocéen.

L’Olympique de Marseille s’est montré très actif sur le marché des transferts, cet été. Le club a, en effet, recruté plusieurs joueurs lors du mercato estival afin d’affûter ses armes pour la saison à venir. Lundi, l’OM a présenté quelques-unes de ses recrues dont Ismael Koné, suivi d’une conférence de presse dans la foulée. Face aux médias, le milieu de terrain canadien a profité de l’occasion pour révéler ses objectifs avec le club phocéen.

Ismael Koné justifie sa décision de signer à l’OM

L’OM a réalisé de très bons coups sur le marché des transferts, cet été. En plus de l’arrivée de Roberto De Zerbi sur son banc, le club a fait signer des noms séduisants tels que Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey De Lange, Geronimo Rulli ou encore Ismael Koné. Profitant de présentation ce lundi, le dernier cité a expliqué les raisons derrière son choix de rejoindre l’OM.

« Je suis une personne vraie et quand tu parles avec des personnes vraies qui te parlent de choses sérieuses, c'est facile de faire un choix. Pour moi, le choix était normal. Le coach est un atout de plus. C'est une grande opportunité pour moi », confie Ismael Koné.

Ismael Koné veut faire gagner la Ligue 1 à l’OM

Après seulement une saison en Championship avec Watford, Ismael Koné a donc fait le choix de rallier la cité phocéenne, cet été. S’il a été séduit par les discussions avec les représentants marseillais, l’international canadien souhaite aider à ramener l’Olympique de Marseille à retrouver le sommet du championnat français le plus tôt possible.

« Mon objectif est d'amener Marseille le plus haut possible. C'est un club qui doit gagner la Ligue 1 chaque année. On a un bon groupe, on grandit bien et très vite », révèle-t-il avant d’évoquer l’impact de la patte de Roberto De Zerbi sur l’équipe. « Le plus important, c'est que j'ai vu que tout le monde écoute et veut apprendre les méthodes du coach. Les entraînements se passent bien, on rigole bien ensemble, tout le monde discute », ajoute Ismael Koné.