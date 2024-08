OM, Pierre-Emile Hojbjerg met le PSG au défi

Pierre-Emile Hojbjerg a envoyé un message au PSG lors de sa présentation avec l’OM, lundi.

L’Olympique de Marseille réalise un mercato impressionnant, cet été. Désireux de jouer les premiers rôles en Ligue 1 cette saison, le club phocéen affûte ses armes avec plusieurs renforts enrôlés lors de cette fenêtre de transferts estivale. Alors que d’autres recrues sont attendues dans les prochaines semaines, l’OM a présenté quelques-unes déjà officialisées ce lundi à l’image de Pierre-Emile Hojbjerg. L’occasion pour le milieu de terrain danois de lancer un défi à l’endroit du PSG, grand rival de Marseille.

Pierre-Emile Hojbjerg évoque les limites de l’OM

A un de la fin de son contrat avec Tottenham, Pierre-Emile Hojbjerg a décidé de rejoindre l’OM, cet été. Arrivé contre un chèque de 14 millions d’euros il y a quelques semaines, l’international danois a participé à la présaison du club phocéen. L’expérimenté milieu de terrain a eu le temps de constater que l’Olympique de Marseille de Roberto De Zerbi a encore une marge de progression, comme il l’a expliqué lors de sa présentation, lundi.

L'article continue ci-dessous

« C'est un nouveau projet et on a besoin de temps. Sauf que dans le foot et dans un club comme Marseille, on n'a pas le temps. On sait qu'on doit être prêts. On travaille tous les jours pour être au maximum au début de la Ligue 1, mais on va aussi s'améliorer de semaine en semaine. C'est important de toujours garder la même attitude et de travailler », confie l’ancien joueur du Bayern Munich.

Hojbjerg veut éjecter le PSG du trône de Ligue 1

Pierre-Emile Hojbjerg a été présenté ce lundi par l’Olympique de Marseille au même titre que les Canadiens Ismael Koné et Derek Cornelius. A l’instar de ces derniers, l’ex-joueur des Spurs a dévoilé ses ambitions avec le club phocéen. Mais le Danois est beaucoup plus précis en évoquant la lutte pour le titre de Ligue 1 avec le PSG. S’il a voulu se montrer modéré, Pierre-Emile Hojbjerg donne toutefois rendez-vous à Paris en fin de saison pour le titre qu’il espère évidemment voir à Marseille, cette saison.

« L'idée est de bien travailler tous les jours, avec la bonne attitude. Faire en sorte que les entraînements soient top pour gagner chaque match. On parlera d'où on se trouve à la fin de la saison. L'important est de bien se préparer pour chaque week-end. Où on est dans neuf mois, on va voir », lâche-t-il.