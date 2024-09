OM : Impressionné par De Zerbi, un ancien joueur ouvre la porte à un retour

Un an après son départ de l’Olympique de Marseille, un ancien joueur des Phocéens n’écarte pas un retour au club du Sud de la France.

L’Olympique de Marseille fait rêver en ce début de saison. Non engagé pour l’Europe cette saison, un première depuis 2019, l’OM impressionne en Ligue 1 avec son nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Emballé par les débuts impressionnants du technicien italien, Mattéo Guendouzi n’a pas manqué de jeter des fleurs à l’ancien coach de Sassuolo et Brighton.

Guendouzi impressionné par De Zerbi

En quête d’un nouveau coach après le départ à la retraite de Jean-Louis-Gasset, l’Olympique de Marseille a misé sur Roberto De Zerbi. Le technicien italien a signé pour les trois prochaines années à la tête de l’équipe phocéenne. Après avoir fait un recrutement à sa guise, l’ancien coach de Brighton fait un début de saison époustouflante avec l’OM, auteur de quatre victoires et un match nul en cinq sorties en Ligue 1. Prêté à la Lazio l’été dernier avant d’être officiellement vendu cet été, Mattéo Guendouzi est impressionné par ce que fait l’Italien à la tête de l’OM.

« Le regard que j’ai sur l’OM cette saison, c’est une saison qui va être très excitante, je vais rater 0 match, ça, c’est sûr. Il y a une très belle équipe, un très bon coach, beaucoup de joueurs avec qui je joue à la Lazio m’en parlent parce qu’il était à Sassuolo et qu’il a fait de magnifiques choses. Je pense que le championnat va être beaucoup plus ouvert que les précédentes saisons parce qu’il y a des joueurs très importants qui sont partis du PSG et ça rééquilibre un peu les débats. J’ai une entière confiance en l’OM. Je pense vraiment qu’ils peuvent faire quelque chose de très grand parce qu’il y a vraiment l’équipe pour. Et je n’ai aucun doute qu’ils vont soulever un trophée, je ne sais pas lequel, mais ça c’est sûr », a confié le Français dans une interview accordée à Free Foot.

Guendouzi n’écarte pas un retour à l’OM

Après deux ans à l’OM (entre 2021 et 2023), l’international milieu central français (9 capes, 1 but) n’est pas fermé à l’idée de retourner à l’Olympique de Marseille dans le futur. « Ça peut être une belle opportunité dans le futur. C’est un club que j’ai dans mon cœur, ça tout le monde le sait. J’ai passé deux magnifiques saisons là-bas. J’aurais aimé gagner un trophée pour les supporters, pour le club, parce qu'ils le méritent et j’espère qu’ils en gagneront, que ce soit cette saison ou dans le futur », a-t-il ajouté.

Réuni avec ses anciens coéquipiers Nuno Tavares et Samuel Gigot, qui a signé cet été, l’ancien joueur de Lorient et Arsenal s’estime heureux en Italie. « Maintenant, je suis très heureux à la Lazio. Ça se passe super bien, je prends du plaisir, on joue la Coupe d’Europe, j’ai une très belle équipe. Il y a aussi des joueurs qui ont joué à l’OM comme Nuno Tavares ou Samuel Gigot. Donc aujourd’hui je pense au présent et le présent, c’est la Lazio », a-t-il ajouté.